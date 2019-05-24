Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, küçülmeye gidiyor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2018-19 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi küçülmeye gidecek.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu; Fenerbahçe Televizyonu'na yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü kadın basketbolda her zaman için Türkiye’de lokomotif olmuş bir takım. Bu böyle olmaya devam edecek. Bizim hedefimiz her zaman Türkiye’de şampiyon olan, Türkiye Kupası’nı alan, EuroLeague’de de gidebildiğimiz yere kadar gidebilen takımı yaratmak. Hedeflerimizde asla bir azalma olmaz. Ancak şunu da vurgulamamız lazım; kadın basketbolda önümüzdeki sene bu seneki bütçemizi sürdürmemiz teknik olarak mümkün değil. Bu yüzden bütçemizde minimum yüzde 30, tahminen de yüzde 40’a kadar varan bir küçülmeye gideceğiz. Ama bu küçülmeye giderken hedeflerimizde bir azalma gerçekleşmeyecek" ifadelerini kullandı.

Gelebilecek tepkiler hakkında da konuşan Sipahioğlu, " Fenerbahçe Spor Kulübü’nün kadın basketbol branşında bu küçülmeye artık gitmek zorundayız. Bu konuda belki camiadan da başka yerlerden de bazı olumsuz yansımalar gelebilir ama bizim Fenerbahçe için doğru bildiklerimizi, doğru gördüklerimizi yapma mecburiyetimiz var. Artık kadın basketbolda Fenerbahçe’nin geçen seneki bütçesini vermesi teknik olarak pek mümkün değil, bu yüzden yüzde 30, yüzde 40’a varan bir küçülmeye gideceğiz önümüzdeki sene. Belki bu durum bazı paydaşlarımızla masaya oturma noktalarında da bizim için sıkıntı yaratacak bir konu olacak. Örneğin önümüzdeki sene için planlamalarımızı yaparken, bazı paydaşlarımızla aynı masaya otururken aynı yere gelme konusunda zorluklar yaşayacağız çünkü burada alışılagelmiş bir düzen var. Uzun yıllardır Fenerbahçe Spor Kulübü kadın basketbolda çok ciddi bütçeler harcayarak belli bir çıtayı tüm paydaşlarımız noktasında bir yere çekmiş durumda. Bu çıtayı masaya otururken aşağıya düşürmeye çalışacağız, düşürmek de mecburiyetindeyiz" dedi.



