Sezona Erol Bulut'la başlayan ancak zaman geçtikçe özellikle iç sahada alınan mağlubiyetler ve oynanan vasat futbolla takımın başına Emre Belözoğlu'nu getiren Fenerbahçe'de Kadıköy'de tam 25 puan kaybedildi.

Bir zamanlar rakipler için cehennem olan Kadıköy'de geçen sene, önce derbilerdeki üstünlük kaybedildi, bu sene de aynı ruhsuzluk devam etti.

Konya, Malatya, Göztepe, derbiler... Liste uzuyor...

Erol Bulut döneminde deplasmanlarda bazen iyi oyun bazen de kaleci Altay'ın üstün performansıyla kazanan Kanarya, 40 dakika 10 kişi oynayan Beşiktaş'tan derbide 4 gol yedi ve 4-3 kaybetti. Konyaspor'a 2-0, Malatya'ya ise 3-0 kaybedilirken, Kadıköy'de olumsuz anlamda ilkler yaşandı. Göztepe maçında ise 9. dakikada yenen golle, pozisyon bile bulunamadan maç 1-0 bitirildi. Galatasaray maçı da yine vasat oyunla puansız geçildi.

90 dakikalar tek pozisyonla geçildi ve adeta ofsayt çizgilerinin hatalı çekilmesine kurban gitti! Çizgiler konuşulurken, vasat oyun göz ardı edildi.

Gençlerbirliği maçı çıldırttı!

Hocası ayrılan, eksikleri olan Gençlerbirliği karşısında 90 dakika pozisyona bile giremeyen Fenerbahçe, o dönemin lig sonuncusuna 2-1 kaybetti. Bu maç taraftarının umutlarının tükendiği maç olmuştu.

Emre Belözoğlu da yetmedi

Takımın başına Emre Belözoğlu geldikten sonra yeniden umutlanan Kanarya yine bir Kadıköy maçında darmadağın oldu, taraftarın umutları yok oldu! Sivasspor maçın neredeyse tamamında hakim oynarken Sarı lacivertliler pozisyona bile girmekte zorlandı. Savunma hataları ise yine saç baş yoldurdu.





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