Bir zamanlar Kadıköy'de taraftar desteğini arkasına alarak rakiplerine korku salan Fenerbahçe , son dönemde evinde kayıp yaşamaya devam ediyor. Bu sezon ligde istikrarsız bir görüntü çizen Kanarya, 1-0'lık Başakşehir mağlubiyeti sonrası lider Trabzonspor 'un 20 puan gerisinde kalırken Ülker Stadı'nda bir kayıp daha yaşadı.

15 puan kaybetti

Ligde Ülker Stadı'nda 12. maçına çıkan Sarı Lacivertliler, Alanyaspor ve Adana Demirspor'un ardından mabedindeki 3. mağlubiyetini Emre Belözoğlu'nun ekibi karşısında aldı. 3 mağlubiyet, 3 beraberlik yaşayarak 15 puan kaybeden Kanarya, 37 puanla 6. sırada yer alıyor.

Bu sezon ligde ve Avrupa'da evinde 16 maça çıkan Kanarya, sadece 7 galibiyet alabildi.

Avrupa'da da evde yok!

UEFA Avrupa Ligi Play-Off'unda Kadıköy'de Helsinki'yi 1-0'la geçen Fenerbahçe, gruplarda devamını getiremedi. D Grubu'nda Frankfurt'la 1-1, Antwerp'le 2-2 berabere kalan Sarı Lacivertli ekip, Olympiakos'a ise 3-0 mağlup oldu.







