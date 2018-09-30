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  • Fenerbahçe kaçıncı sırada? Süper Lig güncel puan durumu ve fikstür (Süper Lig 7. hafta maç sonuçları)

Fenerbahçe kaçıncı sırada? Süper Lig güncel puan durumu ve fikstür (Süper Lig 7. hafta maç sonuçları)

Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın açılış maçında Galatasaray, Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Trabzonspor 2-0 geriye düştüğü maçta Kasımpaşa'yı 4-2'yle geçerken Beşiktaş, Kayserispor'u 2-0 yendi. 7 puan ile 14. sırada bulunan Fenerbahçe ise Çaykur Rizespor'a 3-0 mağlup oldu. Haftanın kapanış maçında Başakşehir, Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

30 Eylül 2018, Pazar 20:50 Son Güncelleme: 30 Eylül 2018, Pazar 21:03
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Süper Lig'in 7. haftası Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray, Erzurumspor maçıyla açıldı. Sarı Kırmızılı ekip birçok pozisyondan yararlanamadığı mücadelede Erzurum'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Cumartesi günü oynanan maçlarda Trabzonspor, 2-0 geriye düştüğü müsabakada Kasımpaşa'yı 4-2'yle geçti. Beşiktaş ise Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi.

İstediği sonuçları alamayan ve 14. sırada bulunan Fenerbahçe, kötü gidişatını Rize'de de sürdürdü. Sarı Lacivertli ekip ilk yarıda yediği gollerle Çaykur Rizespor'a 3-0 mağlup oldu.

7. haftanın sonuçları

Galatasaray 1 - 0 Erzurumspor

Trabzonspor 4 - 2 Kasımpaşa

Alanyaspor 2 - 1 Akhisarspor

Beşiktaş 2 - 0 Kayserispor

Sivasspor 2 - 0 Bursaspor

Göztepe 3 - 2 Konyaspor

Çaykur Rizespor 3 - 0 Fenerbahçe

Ankaragücü - Antalyaspor

Başakşehir - Yeni Malatyaspor

Süper Lig puan durumu

1- Galatasaray 15 puan

2- Beşiktaş 14 puan

3- Başakşehir 13 puan (1 maç eksik)

4- Göztepe 12 puan

5- Kasımpaşa 12 puan

6- Alanyaspor 12 puan

7- Konyaspor 11 puan

8- Trabzonspor 10 puan

9- Yeni Malatyaspor 10 puan (1 maç eksik)

10- Ankaragücü 10 puan (1 maç eksik)

11- Antalyaspor 10 puan (1 maç eksik)

12- Sivasspor 8 puan

13- Kayserispor 8 puan 

14- Fenerbahçe 7 puan

15- Çaykur Rizespor 6 puan

16- Akhisarspor 5 puan

17- Bursaspor 5 puan

18- Erzurumspor 2 puan 

8. haftanın programı

5 Ekim Cuma

Kasımpaşa - Göztepe

6 Ekim Cumartesi

Kayserispor - Çaykur Rizespor

Erzurumspor - Alanyaspor

Bursaspor - Ankaragücü

Antalyaspor - Galatasaray

7 Ekim Pazar

Yeni Malatyaspor - Sivasspor

Fenerbahçe - Başakşehir

Akhisarspor - Trabzonspor

Konyaspor - Beşiktaş

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