Süper Lig'in 7. haftası Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray, Erzurumspor maçıyla açıldı. Sarı Kırmızılı ekip birçok pozisyondan yararlanamadığı mücadelede Erzurum'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Cumartesi günü oynanan maçlarda Trabzonspor, 2-0 geriye düştüğü müsabakada Kasımpaşa'yı 4-2'yle geçti. Beşiktaş ise Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi.

İstediği sonuçları alamayan ve 14. sırada bulunan Fenerbahçe, kötü gidişatını Rize'de de sürdürdü. Sarı Lacivertli ekip ilk yarıda yediği gollerle Çaykur Rizespor'a 3-0 mağlup oldu.

7. haftanın sonuçları

Galatasaray 1 - 0 Erzurumspor

Trabzonspor 4 - 2 Kasımpaşa

Alanyaspor 2 - 1 Akhisarspor

Beşiktaş 2 - 0 Kayserispor

Sivasspor 2 - 0 Bursaspor

Göztepe 3 - 2 Konyaspor

Çaykur Rizespor 3 - 0 Fenerbahçe

Ankaragücü - Antalyaspor

Başakşehir - Yeni Malatyaspor

Süper Lig puan durumu

1- Galatasaray 15 puan

2- Beşiktaş 14 puan

3- Başakşehir 13 puan (1 maç eksik)

4- Göztepe 12 puan

5- Kasımpaşa 12 puan

6- Alanyaspor 12 puan

7- Konyaspor 11 puan

8- Trabzonspor 10 puan

9- Yeni Malatyaspor 10 puan (1 maç eksik)

10- Ankaragücü 10 puan (1 maç eksik)

11- Antalyaspor 10 puan (1 maç eksik)

12- Sivasspor 8 puan

13- Kayserispor 8 puan

14- Fenerbahçe 7 puan

15- Çaykur Rizespor 6 puan

16- Akhisarspor 5 puan

17- Bursaspor 5 puan

18- Erzurumspor 2 puan

8. haftanın programı

5 Ekim Cuma

Kasımpaşa - Göztepe

6 Ekim Cumartesi

Kayserispor - Çaykur Rizespor

Erzurumspor - Alanyaspor

Bursaspor - Ankaragücü

Antalyaspor - Galatasaray

7 Ekim Pazar

Yeni Malatyaspor - Sivasspor

Fenerbahçe - Başakşehir

Akhisarspor - Trabzonspor

Konyaspor - Beşiktaş