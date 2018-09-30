Fenerbahçe kaçıncı sırada? Süper Lig güncel puan durumu ve fikstür (Süper Lig 7. hafta maç sonuçları)
Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın açılış maçında Galatasaray, Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Trabzonspor 2-0 geriye düştüğü maçta Kasımpaşa'yı 4-2'yle geçerken Beşiktaş, Kayserispor'u 2-0 yendi. 7 puan ile 14. sırada bulunan Fenerbahçe ise Çaykur Rizespor'a 3-0 mağlup oldu. Haftanın kapanış maçında Başakşehir, Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.
Süper Lig'in 7. haftası Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray, Erzurumspor maçıyla açıldı. Sarı Kırmızılı ekip birçok pozisyondan yararlanamadığı mücadelede Erzurum'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Cumartesi günü oynanan maçlarda Trabzonspor, 2-0 geriye düştüğü müsabakada Kasımpaşa'yı 4-2'yle geçti. Beşiktaş ise Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi.
İstediği sonuçları alamayan ve 14. sırada bulunan Fenerbahçe, kötü gidişatını Rize'de de sürdürdü. Sarı Lacivertli ekip ilk yarıda yediği gollerle Çaykur Rizespor'a 3-0 mağlup oldu.
7. haftanın sonuçları
Galatasaray 1 - 0 Erzurumspor
Trabzonspor 4 - 2 Kasımpaşa
Alanyaspor 2 - 1 Akhisarspor
Beşiktaş 2 - 0 Kayserispor
Sivasspor 2 - 0 Bursaspor
Göztepe 3 - 2 Konyaspor
Çaykur Rizespor 3 - 0 Fenerbahçe
Ankaragücü - Antalyaspor
Başakşehir - Yeni Malatyaspor
Süper Lig puan durumu
1- Galatasaray 15 puan
2- Beşiktaş 14 puan
3- Başakşehir 13 puan (1 maç eksik)
4- Göztepe 12 puan
5- Kasımpaşa 12 puan
6- Alanyaspor 12 puan
7- Konyaspor 11 puan
8- Trabzonspor 10 puan
9- Yeni Malatyaspor 10 puan (1 maç eksik)
10- Ankaragücü 10 puan (1 maç eksik)
11- Antalyaspor 10 puan (1 maç eksik)
12- Sivasspor 8 puan
13- Kayserispor 8 puan
14- Fenerbahçe 7 puan
15- Çaykur Rizespor 6 puan
16- Akhisarspor 5 puan
17- Bursaspor 5 puan
18- Erzurumspor 2 puan
8. haftanın programı
5 Ekim Cuma
Kasımpaşa - Göztepe
6 Ekim Cumartesi
Kayserispor - Çaykur Rizespor
Erzurumspor - Alanyaspor
Bursaspor - Ankaragücü
Antalyaspor - Galatasaray
7 Ekim Pazar
Yeni Malatyaspor - Sivasspor
Fenerbahçe - Başakşehir
Akhisarspor - Trabzonspor
Konyaspor - Beşiktaş