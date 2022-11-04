Avrupa Ligi'nde fırtınalar estiren Fenerbahçe , B Grubu'nda son maçında Dinamo Kiev'le karşı karşıya geldi. Polonya'nın Krakow kentindeki Cracovia Stadı'nda oynanan ve Hırvat hakem Duje Strukan'ın yönettiği karşılaşmaya 3 puan hedefiyle çıkan Jorge Jesus'un öğrencileri istediğini aldı. Arda Güler ve Willian Arao'nun golleriyle sahadan 2-0 galip ayrılan Kanarya, liderliği kaptı. Gruptaki diğer maçta Rennes ile AEK Larnaca 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe kaçıncı sırada? UEFA Avrupa Ligi B Grubu puan durumu ve maç sonuçları

1 - Fenerbahçe / 14 puan

2 - Rennes / 12 puan

3 - AEK Larnaca / 5 puan

4 - Dinamo Kiev / 1 puan

Liderlik neden bu kadar önemli?

Avrupa Ligi B Grubu'nda Rennes ile Kadıköy'de liderlik maçına çıkan temsilcimiz Fenerbahçe, muhteşem bir geri dönüşle rakibine yine boyun eğmemişti. Kendisi gibi 11 puanı olan Rennes'le ikili averajı eşit olan, rakibini genel averajda tek golle geçen Sarı- Lacivertliler, son maçında deplasmanda Dinamo Kiev'i 2-0'la geçti, Son 16 biletini aldı.

Kupa 2'nin ikincileri Play-Off'a

Grubu lider tamamlamak her açıdan çok önemliydi. Çünkü Kupa 2'nin ikincileri, Son 16 için 7 Kasım 2022'deki Play-Off kura çekiminde Şampiyonlar Ligi'ni üçüncü sırada bitiren takımlardan biriyle karşılaşacak. İlk maçlar 16 Şubat 2023, rövanşları 23 Şubat 2023'te olacak.

Toplamda 1.400 puan

Fenerbahçe'nin Son 16'daki rakibi 24 Şubat 2023'te belli olacak, İlk karşılaşmalar 9 Mart 2023, rövanşlar 16 Mart 2023'te oynanacak. Rennes karşısında alınan tarihi beraberlikle ülke puanına 200 puan kazandıran Kanarya, son sınavında Dinamo Kiev'i devirirse, galibiyetten dolayı 400, birinci olduğu için 200 ve Son 16'ya direkt gittiği için de ülke puanına toplamda 1.400 puan kazandırmayı başardı.

Kasa doldu!

Avrupa Ligi'nde şu ana kadar gösterdiği performansın karşılığı olarak kasasına yaklaşık 11 milyon Euro koyan Sarı- Lacivertliler, Rennes beraberliği sonrası 210 bin Euro kazanmıştı. Son maçında Ukrayna ekibini deviren Kanarya, 3 puanın karşılığı olarak 630 bin Euro, Kupa 2'de gruptan lider çıktığı için 1.1 milyon Euro ve Son 16 biletini kaptığı için de 1.2 milyon Euro'nun sahibi oldu. Yani toplamda Sarı-Lacivertliler'in geliri, yaklaşık 3 milyon Euro civarı arttı.

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B Grubu fikstürü

8 Eylül 2022 Perşembe

Fenerbahçe 2-1 Dinamo Kiev

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi / 19.45

15 Eylül 2022 Perşembe

Rennes 2-2 Fenerbahçe

Roazhon Park / TSİ 22.00

6 Ekim 2022 Perşembe

Fenerbahçe 2-0 AEK Larnaca

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi / 22.00

13 Ekim 2022 Perşembe

AEK Larnaca 1–2 Fenerbahçe

AEK Arena / TSİ 19.45

27 Ekim 2022 Perşembe

Fenerbahçe 3-3 Rennes

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi / 19.45

3 Kasım 2022 Perşembe

Dinamo Kiev 0-2 Fenerbahçe

Cracovia Stadı / TSİ 23.00

2022 Avrupa Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak?

Son olarak Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'un müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak. Geçen sezon ilk kez düzenlenen ve İtalya temsilcisi Roma'nın kazandığı Avrupa Konferans Ligi'nin final maçı ise 7 Haziran 2023'te Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Eden Arena'da yapılacak.

Avrupa Ligi statüsü nasıl?

32 takımın yarışacağı UEFA Avrupa Ligi'nde her biri 4 takımdan oluşan 8 grup bulunuyor. Oynanan 6'şar maçın ardından grubunu lider bitiren 8 takım, doğrudan son 16 turuna yükseldi. Grubunu ikinci sırada bitiren 8 takım ise Şampiyonlar Ligi gruplarından gelecek takımlarla son 16 turu için Play-Off mücadelesi verecek. Play-Off'u kazanan taraflar son 16 turuna yükselecek. UEFA Avrupa Ligi grubunu üçüncü bitiren takımlar, Konferans Ligi son 16 Play-Off turunda yarışacak. Grup sonuncuları ise Avrupa defterini kapattı.