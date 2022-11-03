Avrupa Ligi'nde fırtınalar estiren Fenerbahçe , B Grubu'nda son maçında Dinamo Kiev'le karşı karşıya geliyor. Polonya'nın Krakow kentindeki Cracovia Stadı'nda oynanan ve Hırvat hakem Duje Strukan'ın yönettiği karşılaşmada temsilcimizin tek hedefi 3 puan. Rennes'in önünde averajla liderlik koltuğunda oturan Kanarya, zirveden başka bir düşünmüyor. Gruptaki diğer maçta 2. sıradaki Rennes, AEK Larnaca'yı ağırlıyor.

Fenerbahçe kaçıncı sırada? UEFA Avrupa Ligi B Grubu puan durumu ve maç sonuçları

1 - Fenerbahçe / 11 puan

2 - Rennes / 11 puan

3 - AEK Larnaca / 4 puan

4 - Dinamo Kiev / 1 puan

Fenerbahçe gruptan nasıl lider çıkar?

Fenerbahçe gruptan nasıl lider çıkar?

Fenerbahçe ile Rennes arasındaki ikili averajda eşitlik var. Her iki mücadele de beraberlikle sonuçlandı. Bu nedenle, her iki takım da maçlarını kazanır ve puan eşitliği oluşursa, genel averaja bakılacak. Temsilcimiz şu anda 4 averajda, Rennes ise 3... Averaj da eşit olması halinde atılan gole bakılacak. Fenerbahçe şimdilik bu konuda da önde. Örneğin bu akşam Fenerbahçe 1-0, Rennes ise 2-0 kazanırsa tüm alanlarda eşitlik söz konusu olacak.

Bu durumda UEFA denkliği bozmak için sırasıyla deplasmanda atılan gole (Fenerbahçe 4 attı ama bu akşam deplasmanda. Rennes 6 gol attı ama son maç evinde), alınan galibiyet sayısına (eşit), deplasmanda alınan galibiyet sayısına (Fenerbahçe kazanırsa eşit olacak), disiplin puanına bakıyor. Son çare olarak ise UEFA kat sayısı devreye giriyor. İş son seçeneğe kalırsa, Fransa’nın ülke puanı bizden yüksek olduğu için Rennes lider olacak.

Liderlik neden bu kadar önemli?

Avrupa Ligi B Grubu'nda Rennes ile Kadıköy'de liderlik maçına çıkan temsilcimiz Fenerbahçe, muhteşem bir geri dönüşle rakibine yine boyun eğmedi. Kendisi gibi 11 puanı olan Rennes'le ikili averajı eşit olan, rakibini genel averajda tek golle geçen Sarı- Lacivertliler, son maçında deplasmanda Dinamo Kiev'e mağlup ederse, Rennes- AEK Larnaca karşılaşmasının sonucuna göre Son 16’ya kalma şansını yakalayacak.

Kupa 2'nin ikincileri Play-Off'a

Grubu lider tamamlamak her açıdan çok önemli. Çünkü Kupa 2'nin ikincileri, Son 16 için 7 Kasım 2022'deki Play-Off kura çekiminde Şampiyonlar Ligi'ni üçüncü sırada bitiren takımlardan biriyle karşılaşacak. İlk maçlar 16 Şubat 2023, rövanşları 23 Şubat 2023'te olacak.

Toplamda 1.400 puan

Zirveden gidersek Son 16'daki rakibimiz 24 Şubat 2023'te belli olacak, İlk karşılaşmalar 9 Mart 2023, rövanşlar 16 Mart 2023'te oynanacak. Rennes karşısında alınan tarihi beraberlikle ülke puanına 200 puan kazandıran Kanarya, son sınavında Dinamo Kiev'i devirirse, galibiyetten dolayı 400, birinci olduğu için 200 ve Son 16'ya direkt gittiği için de ülke puanına toplamda 1.400 puan kazandırmayı başaracak.

Kiev’den kapalım 3 milyon Euro’yu

Avrupa Ligi'nde şu ana kadar gösterdiği performansın karşılığı olarak kasasına yaklaşık 11 milyon Euro koyan Sarı- Lacivertliler, Rennes beraberliği sonrası 210 bin Euro kazandı. Artık gözler Dinamo Kiev mücadelesinde... Eğer Ukrayna ekibini Kanarya yenerse, 3 puanın karşılığı olarak 630 bin Euro, Kupa 2'de gruptan lider çıktığı için 1.1 milyon Euro ve Son 16 biletini kaptığı için de 1.2 milyon Euro'nun sahibi olacak. Yani toplamda Sarı-Lacivertliler'in geliri, yaklaşık 3 milyon Euro civarı artacak.

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B Grubu fikstürü

8 Eylül 2022 Perşembe

Fenerbahçe 2-1 Dinamo Kiev

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi / 19.45

15 Eylül 2022 Perşembe

Rennes 2-2 Fenerbahçe

Roazhon Park / TSİ 22.00

6 Ekim 2022 Perşembe

Fenerbahçe 2-0 AEK Larnaca

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi / 22.00

13 Ekim 2022 Perşembe

AEK Larnaca 1–2 Fenerbahçe

AEK Arena / TSİ 19.45

27 Ekim 2022 Perşembe

Fenerbahçe 3-3 Rennes

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi / 19.45

3 Kasım 2022 Perşembe

Dinamo Kiev - Fenerbahçe

Cracovia Stadı / TSİ 23.00

2022 Avrupa Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak?

Son olarak Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'un müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak. Geçen sezon ilk kez düzenlenen ve İtalya temsilcisi Roma'nın kazandığı Avrupa Konferans Ligi'nin final maçı ise 7 Haziran 2023'te Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Eden Arena'da yapılacak.

Avrupa Ligi statüsü nasıl?

32 takımın yarışacağı UEFA Avrupa Ligi'nde her biri 4 takımdan oluşan 8 grup bulunuyor. Oynanacak 6'şar maçın ardından grubunu lider bitiren 8 takım, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Grubunu ikinci sırada bitiren 8 takım ise Şampiyonlar Ligi gruplarından gelecek takımlarla son 16 turu için play-off mücadelesi verecek. Play-off'u kazanan taraflar son 16 turuna yükselecek. UEFA Avrupa Ligi grubunu üçüncü bitiren takımlar, Konferans Ligi son 16 play-off turunda yarışacak. Grup sonuncuları ise Avrupa defterini kapatacak.