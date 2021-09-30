Fenerbahçe kaçıncı sırada? Fenerbahçe Avrupa Ligi D puan durumu ve fikstürü
UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Olympiakos'u konuk eden Fenerbahçe, beklenmedik bir skor aldı. Gruptaki ilk maçında Frankfurt'la 1-1 berabere kalmasının ardından Yunan ekibine 3-0 kaybeden Fenerbahçe, haftayı 3. sırada tamamladı. D Grubu'nda oynanan diğer maçta ise Frankfurt, Antwerp'i 1-0'la geçti. Avrupa Ligi'nin grup aşamasında ilk sırayı alacak takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Başta Fenerbahçe taraftarı olmak üzere futbolseverler, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki puan durumunu ve Sarı Lacivertli ekibin fikstürünü merak ediyor. İşte detaylar...
Frankfurt’ta çok iyi oynayıp 3 puanı kaçıran Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Olympiakos'u konuk etti. Telafiyi Yunan ekibi karşısında arayan Vitor Pereira yönetimindeki Kanarya, beklenmedik bir skor aldı ve sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Olympiakos, 2'de 2 yapıp liderliğini sürdürürken temsilcimiz 1 puanla 3. sırada yer aldı. D Grubu'nda oynanan diğer maçta Royal Antwerp'e konuk olan Eintracht Frankfurt, 90. dakikada bulduğu golle karşılaşmayı 1-0 önde tamamladı ve puanını 4'e yükseltti. 2'de 0 yapan Belçika ekibi ise puansız son sırada kaldı.
Avrupa Ligi D Grubu puan durumu :
1- Olympiakos / 6 puan
2- Eintracht Frankfurt / 4 puan
3- Fenerbahçe / 1 puan
4- Royal Antwerp / 0 puan
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi fikstürü şöyle:
16 Eylül 2021 Perşembe
Eintracht Frankfurt 1-1 Fenerbahçe
30 Eylül 2021 Perşembe
Fenerbahçe 0-3 Olympiakos
21 Ekim 2021 Perşembe
Fenerbahçe- Royal Antwerp
4 Kasım 2021 Perşembe
Royal Antwerp –Fenerbahçe
25 Kasım 2021 Perşembe
Olympiakos-Fenerbahçe
9 Aralık 2021 Perşembe
Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt
UEFA Avrupa Ligi D Grubu fikstürü şöyle:
1. Hafta
Eintracht Frankfurt 1-1 Fenerbahçe
Olympiakos 2-1 Royal Antwerp
2. Hafta
Fenerbahçe 0-3 Olympiakos
Royal Antwerp 0-1 Eintracht Frankfurt
3. Hafta
Fenerbahçe-Royal Antwerp
Eintracht Frankfurt-Olympiakos
4. Hafta
Olympiakos-Eintracht Frankfurt
Royal Antwerp-Fenerbahçe
5. Hafta
Eintracht Frankfurt-Royal Antwerp
Olympiakos-Fenerbahçe
6. Hafta
Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt
Royal Antwerp-Olympiakos
Liderler direkt son 16 turuna yükselecek
UEFA Avrupa Ligi'nin grup aşamasında ilk sırayı alacak takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Grubunu 2. sırada bitirecek takımlar ise Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü bitirecek 8 takımla eşleşecek ve Play-Off turunda karşılaşacak.
3. sırada bitirenler Konferans Ligi'ne
Grubunu 3. sırada bitirecek takımlar UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 24 takım arasına adını yazdıracak.
Final 18 Mayıs 2022'de
UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 18 Mayıs 2022'de İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak.