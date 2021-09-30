Frankfurt’ta çok iyi oynayıp 3 puanı kaçıran Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Olympiakos'u konuk etti. Telafiyi Yunan ekibi karşısında arayan Vitor Pereira yönetimindeki Kanarya, beklenmedik bir skor aldı ve sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Olympiakos, 2'de 2 yapıp liderliğini sürdürürken temsilcimiz 1 puanla 3. sırada yer aldı. D Grubu'nda oynanan diğer maçta Royal Antwerp'e konuk olan Eintracht Frankfurt, 90. dakikada bulduğu golle karşılaşmayı 1-0 önde tamamladı ve puanını 4'e yükseltti. 2'de 0 yapan Belçika ekibi ise puansız son sırada kaldı.

Avrupa Ligi D Grubu puan durumu :

1- Olympiakos / 6 puan

2- Eintracht Frankfurt / 4 puan

3- Fenerbahçe / 1 puan

4- Royal Antwerp / 0 puan

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi fikstürü şöyle:

16 Eylül 2021 Perşembe

Eintracht Frankfurt 1-1 Fenerbahçe

30 Eylül 2021 Perşembe

Fenerbahçe 0-3 Olympiakos

21 Ekim 2021 Perşembe

Fenerbahçe- Royal Antwerp

4 Kasım 2021 Perşembe

Royal Antwerp –Fenerbahçe

25 Kasım 2021 Perşembe

Olympiakos-Fenerbahçe

9 Aralık 2021 Perşembe

Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt

UEFA Avrupa Ligi D Grubu fikstürü şöyle:

1. Hafta

Eintracht Frankfurt 1-1 Fenerbahçe

Olympiakos 2-1 Royal Antwerp

2. Hafta

Fenerbahçe 0-3 Olympiakos

Royal Antwerp 0-1 Eintracht Frankfurt

3. Hafta

Fenerbahçe-Royal Antwerp

Eintracht Frankfurt-Olympiakos

4. Hafta

Olympiakos-Eintracht Frankfurt

Royal Antwerp-Fenerbahçe

5. Hafta

Eintracht Frankfurt-Royal Antwerp

Olympiakos-Fenerbahçe

6. Hafta

Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt

Royal Antwerp-Olympiakos

Liderler direkt son 16 turuna yükselecek

UEFA Avrupa Ligi'nin grup aşamasında ilk sırayı alacak takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Grubunu 2. sırada bitirecek takımlar ise Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü bitirecek 8 takımla eşleşecek ve Play-Off turunda karşılaşacak.

3. sırada bitirenler Konferans Ligi'ne

Grubunu 3. sırada bitirecek takımlar UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 24 takım arasına adını yazdıracak.

Final 18 Mayıs 2022'de

UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 18 Mayıs 2022'de İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak.