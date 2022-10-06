UEFA Avrupa Ligi'nde Ukrayna’nın Dinamo Kiev, Fransa’nın Rennes ve Güney Kıbrıs’ın AEK Larnaca takımlarıyla B Grubu'nda bulunan Fenerbahçe , 3. maçına çıkıyor. Kiev'i 2-1'le geçen, Rennes deplasmanından 1 puanla dönen Jorge Jesus'un ekibi, AEK engelini de aşarak yoluna doludizgin devam etmeyi amaçlıyor. Grubun diğer mücadelesinde ise Rennes, Dinamo Kiev'i ağırlayacak.

Fenerbahçe kaçıncı sırada? Avrupa Ligi B puan durumu

Jorge Jesus yönetiminde ilk 2 maçta 4 puan toplayan Fenerbahçe, 4 puanlı rakibi Rennes'in arkasında averajla 2. sırada yer alıyor.

1- Rennes / 4 puan

2- Fenerbahçe / 4 puan

3- AEK Larnaca / 3 puan

4- Dinamo Kiev / 0 puan

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi B Grubu fikstürü

8 Eylül 2022 Perşembe

Fenerbahçe 2-1 Dinamo Kiev

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi / 19.45

15 Eylül 2022 Perşembe

Rennes 2-2 Fenerbahçe

Roazhon Park / TSİ 22.00

6 Ekim 2022 Perşembe

Fenerbahçe-AEK Larnaca

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi / 22.00

13 Ekim 2022 Perşembe

AEK Larnaca–Fenerbahçe

AEK Arena / TSİ 19.45

27 Ekim 2022 Perşembe

Fenerbahçe-Rennes

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi / 19.45

3 Kasım 2022 Perşembe

Dinamo Kiev- Fenerbahçe

Cracovia Stadı / TSİ 23.00

2022 Avrupa Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak?

Son olarak Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'un müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak. Geçen sezon ilk kez düzenlenen ve İtalya temsilcisi Roma'nın kazandığı Avrupa Konferans Ligi'nin final maçı ise 7 Haziran 2023'te Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Eden Arena'da yapılacak.

Avrupa Ligi statüsü nasıl?

32 takımın yarışacağı UEFA Avrupa Ligi'nde her biri 4 takımdan oluşan 8 grup bulunuyor. Oynanacak 6'şar maçın ardından grubunu lider bitiren 8 takım, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Grubunu ikinci sırada bitiren 8 takım ise Şampiyonlar Ligi gruplarından gelecek takımlarla son 16 turu için play-off mücadelesi verecek. Play-off'u kazanan taraflar son 16 turuna yükselecek. UEFA Avrupa Ligi grubunu üçüncü bitiren takımlar, Konferans Ligi son 16 play-off turunda yarışacak. Grup sonuncuları ise Avrupa defterini kapatacak.