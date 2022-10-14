Fenerbahçe kaçıncı sırada! Avrupa Ligi B Grubu puan durumu
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. hafta maçında AEK Larnaca’yı 2-1 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi. Fenerbahçe'nin iki maç kala gruptan lider çıkma şansı da devam ediyor. Peki, Fenerbahçe'nin puanı kaç? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda kaçıncı sırada. İşte Fenerbahçe'nin grubunun puan durumu...
UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. hafta maçında Fenerbahçe ile Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca karşılaştı. 2-1 kazanan Fenerbahçe, 2 maç kala ilk 2'yi garantileyerek gruptan çıkma biletini de aldı.
ARDA GÜLER 11 BAŞLADI
Fenerbahçe karşılaşmaya Altay Bayındır, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Lincoln Henrique, Alioski, Arda Güler, Rossi, Pedro 11'i ile çıktı.
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VALENCIA PENALTI KAÇIRDI
Fenerbahçe'de 86. dakikada Valencia penaltı vuruşunu gole çeviremedi. Larnaca'da 84. dakikada Angel García kırmızı kart gördü. Temsilcimiz bu sonuçla puanını 10 yaparak gruptan çıkmayı garantiledi. AEK Larnaca ise 3 puanda kaldı.
LİDER FENERBAHÇE
Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe B Grubu'nda lider. Sarı-Lacivertli takım 3 galibiyet, bir beraberlik aldı. Sarı-Lacivertli takım Dinamo Kiev'i yendikten sonra Rennes'le deplasmanda 2-2 berabere kaldı. AEK Larnaca'yı kendi sahasında 2-0 mağlup eden Fenerbahçe 1-0 geriye düştüğü maçta bu kez deplasmanda kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
AVRUPA LİGİ B GRUPU PUAN DURUMU
1- FENERBAHÇE: 10 PUAN
2- RENNES: 10 PUAN
3- AEK LARNACA: 3 PUAN
4- DINAMO KIEV 0 PUAN
KALAN MAÇLAR HANGİLERİ
Fenerbahçe dördüncü maçlar sonrası liderliğini devam ettiriyor. Sarı-Lacivertli takım grupta kalan maçlarda Rennes ve Dinamo Kiev'le karşılaşacak. Fenerbahçe kalan bu iki maçı da kazanarak gruptan lider çıkmak istiyor. Fenerbahçe gruptan lider çıkarsa direkt son 16 turuna katılmaya hak kazanacak.