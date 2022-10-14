Fenerbahçe kaçıncı sırada! Avrupa Ligi B Grubu puan durumu

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. hafta maçında Fenerbahçe ile Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca karşılaştı. 2-1 kazanan Fenerbahçe, 2 maç kala ilk 2'yi garantileyerek gruptan çıkma biletini de aldı.

ARDA GÜLER 11 BAŞLADI

Fenerbahçe karşılaşmaya Altay Bayındır, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Lincoln Henrique, Alioski, Arda Güler, Rossi, Pedro 11'i ile çıktı.









VALENCIA PENALTI KAÇIRDI

Fenerbahçe'de 86. dakikada Valencia penaltı vuruşunu gole çeviremedi. Larnaca'da 84. dakikada Angel García kırmızı kart gördü. Temsilcimiz bu sonuçla puanını 10 yaparak gruptan çıkmayı garantiledi. AEK Larnaca ise 3 puanda kaldı.

LİDER FENERBAHÇE

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe B Grubu'nda lider. Sarı-Lacivertli takım 3 galibiyet, bir beraberlik aldı. Sarı-Lacivertli takım Dinamo Kiev'i yendikten sonra Rennes'le deplasmanda 2-2 berabere kaldı. AEK Larnaca'yı kendi sahasında 2-0 mağlup eden Fenerbahçe 1-0 geriye düştüğü maçta bu kez deplasmanda kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.









AVRUPA LİGİ B GRUPU PUAN DURUMU

1- FENERBAHÇE: 10 PUAN

2- RENNES: 10 PUAN

3- AEK LARNACA: 3 PUAN

4- DINAMO KIEV 0 PUAN

KALAN MAÇLAR HANGİLERİ

Fenerbahçe dördüncü maçlar sonrası liderliğini devam ettiriyor. Sarı-Lacivertli takım grupta kalan maçlarda Rennes ve Dinamo Kiev'le karşılaşacak. Fenerbahçe kalan bu iki maçı da kazanarak gruptan lider çıkmak istiyor. Fenerbahçe gruptan lider çıkarsa direkt son 16 turuna katılmaya hak kazanacak.