Fenerbahçe Jose Sosa transferini bitiriyor

Jose Sosa transferinde artık geri sayıma geçildi... Trabzonspor'un sözleşme yenilemek için 2 milyon Euro teklif ettiği Arjantinli yıldıza kesenin ağzını açan Fenerbahçe 2.5 milyon Euro önerdi. Durumu ailesiyle değerlendiren 35 yaşındaki futbolcu, İstanbul'da yaşayacak olmanın da etkisiyle rotayı Kanarya'ya çevirdi.

Sosa'nın son olarak yakın çevresiyle görüştüğü ve "En doğru kararı vermek istiyorum. En geç bu hafta içerisinde durumum belli olur, kararımı açıklarım" dediği öğrenildi. Bu arada tecrübeli futbolcuyla Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin yanı sıra Türkiye'den bir kulübün daha ilgilendiği ve görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor.

Fanatik Özel / Çağrı Davran







