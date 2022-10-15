Fenerbahçe ’de bu sezon tüm taraftarın beklentisi, 8 senelik şampiyonluk hasretine son verilmesi. Jorge Jesus da bir numaralı hedeflerinin bu olduğunu sık sık dile getirdi. Ancak Portekizli hoca, bir konunun altını da özellikle çizdi. Jesus, “Fenerbahçe, Avrupa’da hak ettiği yerde değil. Belki bir anda sıralamada çok yukarılara çıkamayacağız ancak Fenerbahçe birkaç sene içinde Avrupa’da olması gereken yere ulaşacaktır” dedi. Tecrübeli teknik adam bu söylemini birkaç kez tekrarladı. Jesus, üst sıralara tırmanmanın zaman alacağını söylese de öğrencileriyle birlikte kısa sürede önemli mesafe katetmeyi başardı.

Daha da yükselebilir

Sezon başlarken Fenerbahçe, 14.500 puanla UEFA Kulüpler Sıralaması’nın 107. basamağında yer alıyordu. Henüz ekim ayında olmamıza rağmen Sarı Lacivertliler bu listede hızla tırmandı. Kanarya, şu anda 22 bin puana ulaşarak 70. sıraya kadar yükseldi.









Üstelik Avrupa macerası devam ettiği için bu tırmanış aynı şekilde devam edebilir. Fenerbahçe, sezonun ilk eşleşmesinde Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Dinamo Kiev’e mağlup olmuştu. Temsilcimiz buna rağmen Avrupa’da şu ana kadar 2600 ülke puanı kazandırarak bu alanda da Başakşehir ile birlikte Avrupa 6.’sı oldu.

Tarihi başarı

Jorge Jesus’un Fenerbahçe’si sadece kulüpler sıralamasındaki müthiş tırmanışla dikkat çekmedi. SarıLacivertliler ayrıca tarihinde ilk kez Avrupa Kupaları’nda sadece 4 maç sonunda grubundan çıkmayı garantilemiş oldu. Temsilcimizin şimdiki hedefi, Rennes’i geçerek grubu lider olarak tamamlamak ve adını doğrudan son 16 turuna yazdırmak.









Kasasını dolduruyor

Fenerbahçe, Avrupa Ligi’ndeki başarısıyla sadece puanları değil, paraları da topluyor! Sarı-Lacivertliler, market gelirleriyle birlikte şu ana kadar yaklaşık 10 milyon 500 bin Euro (190 milyon TL) gelir elde etti.

Temsilcimiz, grupta kazandığı her maç için 630 bin Euro (11.4 milyon TL), beraberlik için ise 210 bin Euro (3.8 milyon TL) kazanacak. Eğer grubu lider bitirirsek 1.1 milyon Euro (19.9 milyon TL) bonus da kasamıza girecek. Fenerbahçe, grupta kalan maçlarda alacağı skorlara göre son 16 turuna, yaklaşık 13 milyon Euro (235 milyon TL) Avrupa geliri elde etmiş olarak çıkabilir.