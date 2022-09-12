Fenerbahçe, Jorge Jesus ile duran toplarda üstünlük sağlıyor

Jorge Jesus'lu Fenerbahçe birçok alanda değişim yaşıyor.

Duran top organizasyonlarıyla goller bulan sarı lacivertliler, antrenmanlarda yaptıkları çalışmaların meyvelerini topluyor.

RODRIGO ARAUJO ETKİSİ

Fenerbahçe'nin bu alandaki etkisinin en önemli aktörlerden biri Jorge Jesus'un yardımcılarından Rodrigo Araujo. 29 yaşındaki antrenör, sarı-lacivertli teknik ekipte video analisti olarak görev yapıyor.

Araujo, rakiplerinin zaaflarını tespit edip, bu durumu duran top organizasyonlarıyla fırsata çevirmek için veriler ortaya koyuyor.

JORGE JESUS, DETAYLICA EZBERLETİYOR

Teknik ekipten gelen raporları analiz eden Portekizli Teknik Adam Jorge Jesus ise, gol bulmak için yapılması gerekenleri sarı lacivertli futbolculara detaylıca ezberletiyor.

Fenerbahçeli futbolcular son olarak 2-1 yendiği Dinamo Kiev karşısında, duran toplarla sonuca gitmişti. Sarı-lacivertlilerin çalıştığı organizasyonların sezon boyunca nasıl bir etki göstereceği ise merak konusu.

Kaynak: TRT Spor





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