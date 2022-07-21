Fenerbahçe, Joao Pedro transferini açıkladı!

Son dakika... Fenerbahçe , Galatasaray 'ın da ilgilendiği Joao Pedra için Cagliari'yle anlaşmaya varıldığını açıkladı. Sarı-Lacivertliler'in, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, "Cagliari kulübüne toplam transfer bedeli olarak 4.680.000 Avro ödenecektir. Transfer bedeline ilaveten, futbolcunun ilk sezondaki performansına bağlı olarak azami 487.500 Avro bonus bedeli Cagliari Kulübüne ödenecektir" denildi.

﻿﻿﻿Fenerbahçe, Joao Pedro'yu 3 yıllığına kadrosuna kattığını da duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Brezilya asıllı İtalyan futbolcu Joao Pedro Geraldino Dos Santos Galvao’yu kadrosuna kattı. Joao Pedro, kendisini 3 yıllığına Sarı Lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu. Joao Pedro Geraldino Dos Santos Galvao’ya ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" denildi.

Kanarya transferi işte bu videoyla duyurdu:







