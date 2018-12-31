Hollanda Ligi'nde Galatasaray'ın eski teknik direktörü Jan Olde Riekerink'in çalıştırdığı Heerenveen'den Arber Zeneli için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Kosova basını, ismi daha önce Fenerbahçe'yle anılan 23 yaşındaki Kosovalı kanat oyuncusu için Galatasaray'ın 2.5 milyon euro'luk teklifte bulunduğunu öne sürdü. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Zeneli, Hollanda liginde 87 maçta 17 gol atarken 23 de asist yaptı.

İsveç'te yetişen futbolcu, genç yaş milli takımlarından İsveç adına mücadele ettikten sonra Kosova A Milli Takımı'nı seçti.

Zeneli, Fenerbahçe söylentileriyle ilgili geçtiğimiz günlerde, "Fenerbahçe'nin benimle ilgilendiği doğru. Böyle büyük kulüp ile adım geçtiği için benim için şereftir. Kulübümde herkes benim ne istediğimi çok iyi biliyor. En kısa zamanda daha yüksek bir seviyede oynamak istiyorum" demişti. (Habertürk)

Arber Zeneli kimdir?

23 yaşındaki orta saha oyuncusu profesyonel kariyerine Elfsborg'da başladı. 2016 yılında Hollanda ekibi Heerenveen'e 2 milyon Euro karşılığında transfer olan Kosovalı oyuncu o günden bu yana Hollanda ekibinin formasını giyiyor.

Piyasa değeri 5,5 milyon euro olarak gösterilen Zeneli, bu sezon 15 maçta 4 gol ve 8 asistle oynadı.

U21 Takımına kadar alt yaş gruplarında İsveç forması giyen Zeneli A Milli Takım tercihini Kosova'dan yana kullandı.

15 kez Kosova forması giyen genç orta saha oyuncusu 6 gol kaydetti.