TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 17 yaşındaki orta oyuncusu Bilal Budak’ı kadrosuna kattı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Misli.com 3. Lig ekiplerinden Manisaspor’da oynayan futbolcuyla 3 yıllık anlaşmaya imza atıldığı duyuruldu.

Açıklamada, "Yeni transferimiz Bilal’e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Genç futbolcu Fenerbahçe'nin de içinde bulunduğu birçok Süper Lig ekibi tarafından yakından izleniyordu.







