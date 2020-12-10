Galatasaray'a sürpriz öneri. Sarı- Kırmızılılar devre arası için transfer çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Yönetim büyük bir gizlilik içinde çalışmalarına devam ederken menajerlerin Cimbom’a Mısırlı forvet Mostafa Mohamed’i teklif ettiği gelen bilgiler arasında.

Süratli bir oyuncu

Mısır Ligi ekiplerinden Zamalek'te forma giyen 23 yaşındaki yıldızın süratli ve yırtıcı bir golcü olduğu öğrenilirken bu oyuncunun birçok kulüp tarafından izlendiği belirlendi.

43 maçta 20 gol

Futbola Zamalek'te başlayan Mohamed geçtiğimiz sezon 43 resmi karşılaşmada 20 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi. Mısırlı oyuncu takımının en önemli yıldızlarından biri.









Fatih Terim'in kararı bekleniyor

Galatasaray Yönetimi'nin Mohamed için, Teknik Direktör Fatih Terim'in görüşüne başvuracağı öne sürüldü. Terim'in de onay vermesi durumunda bu transferin bitirilmesi bekleniyor.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin Mostafa Mohamed'i transfer etmek istediği, Mısırlı oyuncunun da Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı biliniyor. O dönem France Football’a konuşan 22 yaşındaki futbolcu, “Fenerbahçe’nin beni istediği doğru. Çok büyük bir kulüp. Yakında 23 yaşında olacağım. Kariyerimde öne doğru bir adım atıp artık Avrupa’da oynamalıyım. Mısır’dan ayrılmak istiyorum” demişti.

Zamalek Başkanı Mortada Mansour’un iki ülke arasındaki siyasi problemleri gerekçe göstererek bu transfere sıcak bakmaması hakkında da konuşan Mısırlı golcü, “Ben profesyonel futbolcuyum. Benim bunlarla ilgim yok. Siyaset benim işim değil. Daha önce Trezeguet ve Elneny’nin yaptığı gibi Türkiye’de oynamak istiyorum. Orada harika bir lig var.” diye konuşmuştu.

Hürriyet







