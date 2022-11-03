Fenerbahçe istedi, Galatasaray alıyor!

Sezon başında önemli yıldızları kadrosuna katan Galatasaray 'da yeni hedef ocak ayı. Sarı kırmızılılar, yaz transfer döneminde iddialı bir takım kurmasına rağmen devre arasında da birçok bölgeye transfer yapma kararı aldı.

Süper Lig'de zaman zaman aldığı sonuçlarla eleştirilen Cim Bom, 11 maçta 21 puan topladı. Aslan, 21 karşılaşmada 6 kez kazandı. 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Ligde 5. sırada yer alan Galatasaray, lider Fenerbahçe 'nin 5 puan gerisinde yer alıyor.





OKAN BURUK'TAN TRANSFER KARARI

Sezon başında yeniden yapılanmaya gidilmiş ve teknik direktörlük koltuğuna Okan Buruk getirilmişti. Cim Bom, her ne kadar flaş isimleri kadrosuna katsa da bu oyuncuların geç transfer edilmesi sebebiyle istenen oyunu henüz sahaya yansıtamadı. Maçların belli bölümlerinde iyi performans sergileyen Aslan, kadrosunu daha da geliştirmek için transfer yapma kararı aldı.

Teknik Direktör Okan Buruk'un da en az 3-4 transfer yapılmasını istediği öne sürüldü. Başarılı hocanın, belli başlı mevkiler için transfer raporunu yönetime ilettiği iddia edildi. Okan Buruk'un özellikle kanat bölgesine acil takviye istediği belirtildi. Bu talep sonrası piyasa araştırmasına geçen yönetim, birçok isimle görüşme gerçekleştirdi.

Yapılan görüşmeler sonucunda sürpriz bir isim üzerinde karar kılındı. Galatasaray'ın, geçen sezon Fenerbahçe'nin de transfer etmek istediği o yıldız için devreye girdiği öne sürüldü . Transfer Okan Buruk'un da onay verdiği iddia edildi. Buruk'un, o ismi çok beğendiği ve kadroya katılmasını istediği ifade edildi. İşte o futbolcu...

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G.SARAY'DAN OLAYINKA BOMBASI!

Sarı kırmızılılar, Slavia Prag forması giyen Peter Olayinka'yı gündemine aldı. Galatasaray'ın, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız futbolcuyu devre arasında kadrosuna katmak istediği belirtildi.. Olayinka'nın da transfere yeşil ışık yaktığı kaydedildi. Cim Bom, ocak ayında kontratının bitmesine 6 ay kalacak olan Olayinka transferin için düşük bir bonservis ücreti teklif edecek.

Prag'ın, Olayinka pazarlığında eli bir hayli güçsüz durumda. Bunun nedeni ise 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin 2023 yaz transfer döneminde bitecek olması. Olayinka, Çekya ekibinden gelen sözleşme yenileme teklifini de kabul etmedi. Nijeryalı yıldızın Avrupa'da daha iyi ücret kazanacağı bir kulübe gitmek istediği belirtildi.

Bu noktada devreye girecek olan Galatasaray, oyuncuyla kısa süre içinde anlaşıp transferi noktalamak istiyor. Olayinka geçen sezon Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti. Prag'ın Olayinka için yaklaşık 1 milyon Euro bonservis ücreti talep etmesi bekleniyor. Ancak Aslan transferi çok daha ucuza kapatmayı hedefliyor. Okan Buruk'un, Olayinka'nın hareketli oyunu, kanattan ikinci forvet gibi içeri devrilmesi gibi özelliklerini baz alarak transfer edilmesini istediği öne sürüldü.

Bu tarz bir oyuncunun olmaması sebebiyle sıkıntı yaşan Buruk, Olayinka'yı kanatta değerlendirecek. Güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro olan yıldız futbolcu bu sezon 19 maça çıktı. Olayinka 19 karşılaşmada 9 gol attı. Ayrıca 4 de asist kaydetti. Nijerya Milli Takım'ında da 4 karşılaşmada boy gösteren Olayinka gol ya da asist katkısı sağlamadı. 1.88 boyundaki oyuncu kariyerinde, Gent, Zulte Waregem, Dukla Prag, Skenderbeu ve Bylis gibi takımlarda da boy gösterdi. (Sabah)

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