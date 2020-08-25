Fenerbahçe istedi Chelsea transfer ediyor! Malang Sarr...

Fenerbahçe uzun zamandır stoper bölgesine takviye yapmak istiyor. Fenerbahçe, Senegal asıllı Fransız savunmacı Malang Sarr ile uzun zamandır temas halinde olan ancak genç isimden sarı-lacivertlilere olumsuz haber geldi. Bu sezon önemli transferlere imza atan hatta son günlerde Kai Havertz'i de kadrosuna katmak üzere olan Premier Lig ekibi Chelsea, bonservisi elinde bulunan 1999 doğumlu stoperi renklerine bağladı

Fransız basınında çıkan haberlere göre Malang Sarr, Chelsea ile 4 yıllığına anlaşmaya vardı