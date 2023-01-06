Fenerbahçe istedi, Bayern Münih kaptı! Sürpriz transfer...

Süper Lig'in 18. haftasında derbide Galatasaray 'ı konuk edecek olan Fenerbahçe , dev maçın hazırlıklarını sürdürürken bir yandan transfer harekatına devam ediyor. Sarı Lacivertliler’de stoper ve forvetin yanı sıra sol bek transferi de son dönemde ciddi şekilde konuşulurken sürpriz bir gelişme yaşandı.





DEV DERBİYE BÜYÜK İLGİ

Dev maçın biletleri dün öncelikli olarak Yüksek Divan Kurulu, kongre ve temsilci üyeler için satışa sunmuştu. Bu gruba ayrılan biletler kısa süre içinde tamamen tükendi. Kombine sahipleriyle birlikte şu ana kadar satılan bilet sayısı 44 bin 700’ü geçti. Bugün Fenercell aboneleri ve Fenerbahçe Kart sahiplerine öncelik tanınacak. Yarından itibaren ise genel satış başlayacak.

İLKLERİN PEŞİNDELER

Tüm Türkiye, pazar günü Kadıköy’de oynanacak dev maça kilitlendi. Zirvenin ilk iki sırasını paylaşayan takımlardan Fenerbahçe, Galatasaray’ı ağırlayacak. Jorge Jesus, Sarı-Lacivertliler’in başında 3. derbisine çıkacak. Portekizli teknik adam için ilk iki mücadele istediği gibi geçmedi. Beşiktaş deplasmanından 0-0’lık beraberlikle dönülürken, özellikle hücumda etkisiz bir Fenerbahçe vardı.





Kanarya, Trabzon deplasmanında ise Crespo’nun atılmasıyla 10 kişi kaldı, 2-0 kaybetti ve isabetli şut bile çekemedi. Tecrübeli çalıştırıcı, ilk derbi zaferini sezonun en anlamlı mücadelesinde, Kadıköy’de Galatasaray’a karşı alarak zirveyi ele geçirmenin planlarını yapıyor.

ÖZEL TALİMAT VERDİ

Galatasaray’ın geriden oyun kurduğunda çok daha tehlikeli olduğunu tespit eden Jesus ve ekibi, hücum oyuncularına özel talimat verdi. Buna göre Fenerbahçe, rakip yarı alanda Sarı Kırmızılılar’a nefes aldırmayacak.

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Jesus öğrencilerinden, stoperlere ve beklere sürekli baskı yaparak Galatasaray’ı uzun toplara zorlamalarını istedi. Fenerbahçe, ligin rakip yarı alanda en çok top kazanan takımlarının başında geliyor.

SOL BEKTE ROTA İTALYA!

Sarı-Lacivertliler’de stoper ve forvetin yanı sıra sol bek transferi de son dönemde ciddi şekilde konuşuluyor. Bu bölge için gündeme alınan son isim Jayden Oosterwolde oldu. Hollandalı oyuncu, İtalya Serie B ekiplerinden Parma’da forma giyiyor. Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Fenerbahçe’nin 21 yaşındaki yıldızı kadrosuna katmak için ilk teması kurduğunu ve bu transferi çok istediğini dile getirdi. Ancak henüz taraflar arasında bir anlaşma sağlanmadı.





OOSTERWOLDE SICAK BAKIYOR

Romano’ya göre Parma, Oosterwolde’yi ara transfer döneminde kaybetmek istemiyor. İtalyan ekibi, Hollandalı oyuncuyu sezon başında Twente’den 3 milyon Euro’ya kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe’nin renktaşını ikna etmek için bu rakamın üzerine çıkması gerekecek gibi görünüyor. Oosterwolde’nin ise tarafların anlaşması halinde Türkiye’nin Sarı-Lacivertliler’ine geçiş yapmaya sıcak baktığı öğrenildi.

FENER İSTEDİ, BAYERN KAPTI

Daley Blind, sürpriz şekilde kaptanlığını yaptığı Ajax ile sözleşmesini feshetmişti. Hollandalı yıldız için Fenerbahçe, Real Sociedad ve Royal Antwerp devreye girdi. Ancak 32 yaşındaki sol bek, beklenmedik bir transfere imza attı.

Bayern Münih, Dünya Kupası’nda uzun süreli bir sakatlık yaşayan Lucas Hernadez’in yerini Blind ile doldurdu. Tecrübeli savunmacıyla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.