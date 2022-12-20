Fenerbahçe , 12 Kasım’da Giresunspor ile oynadığı lig maçıyla birlikte Dünya Kupası arasına girmişti. Bu süreçte 12 günlük izin yapan, 4 hazırlık maçı oynayıp hepsini kazanan, sakatlığını atlatan birçok oyuncusuna kavuşan Sarı-Lacivertliler, sezonun ikinci bölümüne bu akşam başlıyor. Türkiye Kupası’na 5. turdan dahil olan Kanarya, İstanbulspor’u ağırlayacak. King, Gustavo, Mert Hakan, İrfan Can Eğribayat gibi oyuncuların tamamen iyileşmesi ve hazırlık maçlarındaki performansları, Jorge Jesus’un kadro konusunda elini güçlendirdi. Portekizli hocanın sakatlığını atlatan Altay, Arda, Luan, Valencia gibi isimleri ise bu akşam riske etmeyerek Trabzonspor maçına saklaması bekleniyor.

Yeni sayfa açmak istiyor

İstanbulspor, ligde beklenen performansı gösteremeyince Osman Zeki Korkmaz ile yolları ayırıp Fatih Tekke’yi takımın başına getirmişti. Ancak Tekke yönetimindeki ligdeki 3 maçta da yenilgi geldi. Dünya Kupası arası, genç teknik adamın kendi sistemini oturtması açısından önemli bir fırsat oldu. Sarı-Siyahlılar, kupada 4. turda 2. Lig ekiplerinden Etimesgut Belediyespor’u uzatmalarda 3-2 mağlup etmişti. Fatih Tekke ve öğrencileri, şimdi Fenerbahçe önünde sürprize imza atıp yeni bir sayfa açmak istiyor.

Taraftar çok özlemiş

12. adam, Jesus’un video mesajına biletlere hücum ederek yanıt verdi. İstanbulspor mücadelesinin biletleri, dün saat 11.00’de genel satışa sunuldu. Taraftarlar adeta biletlere hücum etti ve gün içerisinde tümü tükendi. Saat 21.00’de başlayacak olan mücadelede kombine sahiplerinin de gelmesi halinde Ülker Stadı’nın tribünleri tamamen dolacak. Fenerbahçe, bu sezon birçok maçta olduğu gibi İstanbulspor karşısına da arkasında büyük bir taraftar desteğiyle çıkacak.

Fenerbahçe-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı tecrübeli hakem Volkan Bayarslan yönetecek. 21.00'de başlayacak mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe-İstanbulspor muhtemel 11'ler:

Fenerbahçe: İ.Eğribayat, S.Aziz, Gustavo, Szalai, Samuel, Crespo, Lincoln, Ferdi, İrfan Can, King, S.Dursun.

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Ologo, M.Yeşil, Ali Yaşar, Melih, Rroca, Cajic, Topalli, Ethemi, İbrahim.



