Fenerbahçe-İstanbulspor maçı ne zaman saat kaçta?
Süper Lig'e verilen milli arada maç formunu kaybetmek istemeyen Fenerbahçe, TFF 1.Lig ekiplerinden İstanbulspor ile hazırlık maçı yapma kararı aldı. Peki Fenerbahçe-İstanbulspor maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe-İstanbulspor maçına dair tüm detayları fanatik.com.tr'de bulabilirsiniz.
Fenerbahçe, lige verilen milli arayı boş geçmeyecek. 10 Ekim Cumartesi günü TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile mücadele edecek olan Fenerbahçe'de Erol Bulut, yeni oyuncuları görme anlamında da önemli bir adım atacak.
Maçın yayıncısı yok
İstanbulspor ile oynanacak hazırlık maçı basına kapalı gerçekleştirilecek. Bundan dolayı maçın herhangi bir yayıncısı olmayacak.
Fenerbahçe Süper Lig'in ilk ilk 4 haftasında 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 8 puan toplamayı başardı. 5. haftada Göztepe'nin konuğu olacak Sarı Lacivertliler'de yeni transferlerin göstereceği performans şimdiden merak konusu oldu.