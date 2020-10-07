Fenerbahçe-İstanbulspor maçı ne zaman saat kaçta?

Fenerbahçe, lige verilen milli arayı boş geçmeyecek. 10 Ekim Cumartesi günü TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile mücadele edecek olan Fenerbahçe'de Erol Bulut, yeni oyuncuları görme anlamında da önemli bir adım atacak.

Maçın yayıncısı yok

İstanbulspor ile oynanacak hazırlık maçı basına kapalı gerçekleştirilecek. Bundan dolayı maçın herhangi bir yayıncısı olmayacak.

Fenerbahçe Süper Lig'in ilk ilk 4 haftasında 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 8 puan toplamayı başardı. 5. haftada Göztepe'nin konuğu olacak Sarı Lacivertliler'de yeni transferlerin göstereceği performans şimdiden merak konusu oldu.