Fenerbahçe - İstanbulspor maçı iddaa oranları

Dünya Kupası arasına Giresunspor'a kaybederek gitse de Spor Toto Süper Lig'de liderliğini muhafaza eden (fark 2 puan) Fenerbahçe , verilen arada 4 adet hazırlık maçı yaptı ve hepsini kazandı. Rayo Vallecano, Villarreal, Alanyaspor ve Salernitana engellerini kayıpsız geçen sarı-lacivertli ekipte Joao Pedro, Arda Güler ve Ezgjan Alioski sakat. Altay Bayındır maç saati netleşecek. Dünya Kupası'nda sakatlanan Enner Valencia iyileşti; sakatlıklarını atlatan Joshua King, Emre Mor, Gustavo Henrique ve Mert Hakan Yandaş da maç kadrosundaki yerlerini alabilecek. Altay'ın belirsiz olması nedeniyle kalede İrfan Can Eğribayat'ı görmemiz çok olası... İrfan Can 4 hazırlık maçının 3'ünde süre aldı. Son Salernitana maçında 90 dakika kalede kaldı. King, Gustavo, Mert Hakan da hazırlık maçlarında sorunsuz bir şekilde görev yaptılar. Bu 3 ismi de ilk 11'de izleyebiliriz...

FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

İstanbulspor ise Süper Lig'deki son 6 maçını kaybederek araya girmişti. Fatih Tekke yönetiminde çıktıkları 3 lig maçında puan alamadılar, bu maçlardan biri de Fenerbahçe karşılaşmasıydı... Ziraat Türkiye Kupası'nda Etimesgut Belediyespor'u 118'de Muammer Yeşil'in attığı golle 3-2 yenerek 5. tura yükselmeyi başardılar. Sarı-siyahlı ekipte bu sezon hiç izleme şansı bulamadığımız Eslem Öztürk'ün sakatlığı devam ediyor. Giresun deplasmanında (5 Kasım) sakatlanan Muammer Sarıkaya'nın da Fenerbahçe karşısında oynaması şüpheli. Aynı maçta kenara gelen Ali Yaşar, bir sonraki hafta Hatayspor'a karşı kulübede beklemişti; tamamen iyileşti ve forma bekliyor. Jetmir Topalli (5 gol - 1 asist) ve Valon Ethemi (4 gol - 1 asist) takımın en önemli silahları... Alt ligde harikalar yaratan kaptan İbrahim Yılmaz bu sezon 14 resmi maça çıktı ancak henüz gol katkısı veremedi.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takımın ligde oynadığı maçta 7 gol çıkmıştı. (30 Ekim, İstanbulspor 2-5 Fenerbahçe)

- Fenerbahçe'nin lige verilen arada oynadığı 4 maçın tamamı "2.5 ÜST" bitti. (4 maç - 16 gol)

- İstanbulspor lige verilen arada Beşiktaş 'la karşılaştı; 4-0 kaybetti. (Süper Oran - 3.5 ÜST - 1,84 yerine 1,93)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Süper Oran ve 200'e yakın bahis seçeneğiyle iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu! %40'lık kesim Dünya Kupası arasında formda gözüken sarı-lacivertli ekipten Kadıköy'de (90 dakika içinde) galibiyet bekliyor. %11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada 90 dakika içinde en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.