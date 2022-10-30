Fenerbahçe - İstanbulspor maçı iddaa oranları!

Süper Lig 'de oynadığı son 3 maçı kaybeden ve ilk 10 maçı 8 puanla (2G 2B) 18. sırada geçen İstanbulspor'da Osman Zeki Korkmaz dönemi 24 Ekim Pazartesi günü sona ermişti. Yönetim, takımın başına Fatih Tekke'yi getirdi ve 5 yıllık sözleşme imzalandı. Fatih Tekke daha önce 2 kez İstanbulspor'u çalıştırmış, 73 resmi maçta 26 galibiyet (22B 25M) elde etmişti. Sarı-siyahlı ekipte orta alandan Eduart Rroca cezalı. Orta alanda "Melih Kabasakal & Muammer Sarıkaya" ikilisini izleyeceğiz. Kalede David Jensen, kanatlarda Jetmir Topalli ile Valon Ethemi forma giyecek. Gole en yakın ismin İbrahim Yılmaz olması bekleniyor.

İSTANBULSPOR - FENERBAHÇE MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Hafta arası UEFA Avrupa Ligi B Grubu maçında konuk ettiği Rennes ile 3-3 berabere kalan ve grupta liderliğini (genel averajla) devam ettiren Fenerbahçe , Süper Lig'de de son 3 maçını kazandı ve liderliğe (maç eksiğine rağmen) oturdu. Sarı-lacivertli ekipte Joshua King ve İsmail Yüksek iyileşti. Mert Hakan Yandaş, Luan Peres ve Gustavo Henrique sakat. Diego Rossi'nin durumu maç saati netleşecek. TD Jorge Jesus, lig ve Avrupa arasında rotasyon yapmaya devam edecek. Rennes karşısında süre almayan Ferdi Kadıoğlu ile sonradan oyuna giren Michy Batshuayi, Arda Güler, Emre Mor, Miha Zajc ve Ezgjan Alioski'yi İstanbulspor'a karşı ilk 11'de izleyebiliriz. Miguel Crespo, Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel yedekte bekleyebilir...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İstanbulspor'un ligde oynadığı son 6 maçın 5'inde "karşılıklı gol" izledik. (6 maç - 17 gol)

- Fenerbahçe ligde oynadığı son 6 maçın 5'inde kalesini gole kapattı!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu! %60'lık kesim sarı-lacivertli ekipten Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3 puan bekliyor... %11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.