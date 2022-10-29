Fenerbahçe, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe , Spor Toto Süper Lig ’in 12’nci haftasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesislerinde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından pas çalışmaları yapan futbolcular; taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamlandı.

Öte yandan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla teknik heyet ve futbolcular, Türk bayrağı ve ‘Cumhuriyetin Feneri Fenerbahçe’ yazılı pankart ile antrenman öncesi objektiflere poz verdi.

Sarı-lacivertli ekip, yarın Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda İstanbulspor ile karşılaşacak.

İSTANBUL, (DHA)



