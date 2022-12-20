Fenerbahçe-İstanbulspor maçı (CANLI)

Fenerbahçe , 12 Kasım’da Giresunspor ile oynadığı lig maçıyla birlikte Dünya Kupası arasına girmişti. Bu süreçte 12 günlük izin yapan, 4 hazırlık maçı oynayıp hepsini kazanan, sakatlığını atlatan birçok oyuncusuna kavuşan Sarı-Lacivertliler, sezonun ikinci bölümüne bu akşam başlıyor. Türkiye Kupası’na 5. turdan dahil olan Kanarya, İstanbulspor’u ağırlıyor.

Yeni sayfa açmak istiyor

İstanbulspor, ligde beklenen performansı gösteremeyince Osman Zeki Korkmaz ile yolları ayırıp Fatih Tekke’yi takımın başına getirmişti. Ancak Tekke yönetimindeki ligdeki 3 maçta da yenilgi geldi. Dünya Kupası arası, genç teknik adamın kendi sistemini oturtması açısından önemli bir fırsat oldu. Sarı-Siyahlılar, kupada 4. turda 2. Lig ekiplerinden Etimesgut Belediyespor’u uzatmalarda 3-2 mağlup etmişti. Fatih Tekke ve öğrencileri, şimdi Fenerbahçe önünde sürprize imza atıp yeni bir sayfa açmak istiyor.

Taraftar çok özlemiş

12. adam, Jesus’un video mesajına biletlere hücum ederek yanıt verdi. İstanbulspor mücadelesinin biletleri, dün saat 11.00’de genel satışa sunuldu. Taraftarlar adeta biletlere hücum etti ve gün içerisinde tümü tükendi. Fenerbahçe, bu sezon birçok maçta olduğu gibi İstanbulspor karşısına da arkasında büyük bir taraftar desteğiyle çıkıyor.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı, mücadele başladı.

DİREK!

8' Sol kanattan korner kullanıldı, ceza alanında top Bathsuayi'nin önünde kaldı, Belçikalı yıldız iyi vuramadı ancak yerden seken top direkten çıktı.

20' Karşılaşmada tempo oldukça düşük.

GOL!

31' Crespo orta alandan ayağının dışıyla harika bir derin top attı, savunma arkasına sarkan King karşı karşıya kaldığı kaleci Jensen'i mağlup etmeyi başardı ve Sarı-Lacivertliler 1-0 öne geçti.

GOL!

34' Arao orta sahada topu kaptı, Szalai savunma arkasına havadan topu gönderdi, İstanbulspor savunması topu ayağının altından kaçırdı, King soldan ceza alanına girip, Batshuayi'ye yolladı, Belçikalı yıldız çok rahat bir dokunuşla farkı 2'ye çıkarttı.

44' Emre Mor soldan çizgiye indi, King ceza alanında kafayı vurdu ancak üstten aut.

Fenerbahçe-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı tecrübeli hakem Volkan Bayarslan yönetecek. 21.00'de başlayacak mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe-İstanbulspor 11'ler:

Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi-Samuel, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, İrfan Can, Emre Mor, King, Batshuayi.

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan Berber, Mehmeric, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Melih Kabasakal, Muammer Sarıkaya, Rroca, Topalli, Ethemi, İbrahim.



