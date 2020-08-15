Fenerbahçe - İstanbulspor (CANLI)

Yeni sezon hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, Erol Bulut yönetiminde ilk hazırlık maçına çıktı. Ayın 18’inde başlayacak Topuk Yaylası kampı öncesi ilk kez oyuncularını bir rakip karşısında analiz edecek olan Erol Bulut, İstanbulspor maçını isimleri seçmek adına önemli bir fırsat olarak görüyor. Yeni transferler Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin ve Gökhan Gönül karşılaşmaya ilk 11'de başlıyorlar. İkinci yarı Fenerbahçe'nin kadrosu değişti

MAÇ BAŞLADI

GOL | Fenerbahçe, 22. dakikada Serdar Aziz'in attığı golle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. İlk golün asistini yeniden Fenerbahçe'ye dönen Caner Erkin yaptı.

GOL | Fenerbahçe'de Vedat Muriç, 37. dakikada attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Golün asisti Zanka'dan geldi: 2-0.

Fenerbahçe, İstanbulspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

GOL | Fenerbahçe'de Alper Potuk, 53. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 3'e çıkardı. 3-0.

GOL | Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç, 73. dakikada attığı golle farkı 4'e çıkardı. 4-0.

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Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Altay, Gökhan Gönül, Zanka, Serdar Aziz, Caner Erkin, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Deniz Türüç, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Vedat Muriç

Fenerbahçe'nin ikinci yarı 11'i: Harun, Murat, Zanka, Sadık, Dirar, Tolgay, Jailson, Alper, İsmail, Garry Rodrigues ve Mevlüt





3 isim ön planda

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de özellikle üç ismin,arkadaşlarına göre daha hazır olarak ön plana çıktığı öğrenildi. Teknik direktör Erol Bulut’un takımında özellikle Gary Rodrigues, Deniz Türüç ve Tolgay Arslan’ın, kampa çok hazır bir şekilde gelmeleri teknik heyeti çok memnun etti.

Şimdiden Bulut’un gözüne giren bu isimlerin yanı sıra diğer göze batan oyuncuların Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş ve Ozan Tufan oldukları gelen haberler arasında yer alıyor.

Fenerbahçe’de keyifler süper

Sarı-Lacivertliler’de teknik direktör Erol Bulut’un sıkı antrenmanları, oyuncuları hiç rahatsız etmiyor. Yapılan tempolu koşu çalışmasında bireysel olarak oyuncuların 6 km. koşu seviyesine ulaştıkları öğrenildi. Sıcak havaya rağmen takımın ortaya koyduğu özveri, Bulut’u oldukça memnun etti.