Fenerbahçe iş ilanı verdi: Data analist aranıyor

Fenerbahçe , popüler sosyal iş ağı ve sosyal paylaşım platformuna iş ilanı verdi. Buna göre sarı-lacivertliler data analisti arıyor.

Fenerbahçe'nin iş ilanı:

DATA ANALİST

Fenerbahçe Futbol A.Ş. ekibinde görevlendirilmek üzere “Data Analist” pozisyonunda aday arayışımız bulunmaktadır.

İlanımıza başvurmak istersen Fenerbahçe 61 referans koduyla yayınladığımız ilanımız için özgeçmişini kariyer@fenerbahce.org mail adresine yönlendirebilirsin.

İŞ TANIMI

Sunulan yazılım ve programlardan sağladığı ham ve işlenmiş datalar ile aşağıdaki konularda modeller oluşturacak:

Lig ve Takımların karşılaştırılması ve yorumlanması

Oyuncu ve Takım performansının incelenmesi

Oyuncuların potansiyellerinin belirlenmesi

Oyuncuların potansiyel piyasa değerlerinin belirlenmesi

Teknik ekibi ve scouting departmanını data analizleri ile destekleyecek

Oyuncuları profillerine göre sınıflandıracak

Oyuncuların potansiyel liglerdeki performansına dair projeksiyon oluşturacak

Periyodik olarak data raporları hazırlayıp sunum yapacak

Dünya futbolundaki data trendlerini takip edecek

ARANAN TEMEL YETKİNLİKLER

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun (Mühendislik, Matematik, İstatistik vb.)

İyi seviyede İngilizce bilen

Tercihen ilgili alanda deneyimli

İleri düzeyde MS Office kullanabilen

Analitik düşünebilen ve problem çözme becerisi yüksek

Sorumluluk sahibi ve takım oyuncusu

Katma değerli iş üretebilen

Veri analizi ve istatistiksel model yaratma becerisine sahip

Data raporlarını grafikler ve çizelgeler ile görselleştirebilmek

Tercihen futbol sektöründe / futbol datası üzerine çalışmış

Erkek adaylar için askerlik görevinden muaf / tamamlamış

Sarı Lacivert renklere gönül vermiş olmak