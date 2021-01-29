Fenerbahçe İrfan Can Kahveci için resmi teklifi yaptı!

Yaz transfer dönemini açık ara lider tamamlayan Fenerbahçe, Ocak ayına da damgasını vurmayı başardı. Özellikle Mesut Özil transferi, tüm dünyada ses getirirken, Sarı-Lacivertliler şimdi de yılın çalımına imza atmak için kolları sıvadı. Galatasaray'ın uzun süredir transfer görüşmesi yapıp sonuç alamadığı İrfan Can Kahveci hakkında konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Teknik ekibimizden böyle bir talep gelirse, önce Başakşehir'le görüşürüz" demişti. Önceki akşam da Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe'den resmi görüşme talebi aldıklarını açıkladı. Taraflar dün bu transfer için bir araya gelirken, anlaşma sağlayamayan Galatasaray'ın masadan kalktığı iddia edildi. Başakşehir'e resmi teklifini sunan Fenerbahçe cephesi, bonservis artı takas yoluyla işi bitirmeye kararlı. Özellikle bugün, İrfan Can transferinde çok hareketli saatlerin yaşanması bekleniyor.