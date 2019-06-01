Fenerbahçe İrfan Can Kahveci için 5 milyon euro önerdi!

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun ardından Başakşehir'den İrfan Can Kahveci için de harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin İrfan Can için 5 milyon Euro önerdiği ancak Başakşehir'in pazarlığa 10 milyon Euro'dan başladığı ve henüz bir indirime yanaşmadığı belirtildi.

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Bu transferin Fenerbahçe'nin rakamı artırması halinde daha ciddi bir seviyeye gelebileceği ve 7-8 milyon Euro bandında olumlu sonuçlanabileceği kaydedildi. İrfan Can konusunda hem Ersun Yanal'ın hem de Emre'nin ısrarla yönetime öneride bulunduğu, sarı-lacivertlilerin önümüzdeki günlerde fiyatı artırabileceği bildirildi. Şu an Milli Takım'da kampta bulunan oyuncunun dönüşünün ardından sürecin hızlanabileceği gelen bilgiler arasında.

Kaynak: Sabah