Fenerbahçe İrfan Can Kahveci için 5 milyon euro önerdi!
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ile pazarlık masasına oturdu. Teknik direktör Ersun Yanal'ın çok istediği 23 yaşındaki İrfan Can Kahveci için sarı-lacivertliler 5 milyon Euro önerdi. Medipol Başakşehir cephesi ise kapıyı 10 milyon Euro'dan açtı.
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun ardından Başakşehir'den İrfan Can Kahveci için de harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin İrfan Can için 5 milyon Euro önerdiği ancak Başakşehir'in pazarlığa 10 milyon Euro'dan başladığı ve henüz bir indirime yanaşmadığı belirtildi.
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Bu transferin Fenerbahçe'nin rakamı artırması halinde daha ciddi bir seviyeye gelebileceği ve 7-8 milyon Euro bandında olumlu sonuçlanabileceği kaydedildi. İrfan Can konusunda hem Ersun Yanal'ın hem de Emre'nin ısrarla yönetime öneride bulunduğu, sarı-lacivertlilerin önümüzdeki günlerde fiyatı artırabileceği bildirildi. Şu an Milli Takım'da kampta bulunan oyuncunun dönüşünün ardından sürecin hızlanabileceği gelen bilgiler arasında.
Kaynak: Sabah