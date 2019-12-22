Fenerbahçe ilk yarıların en golcü takımı
Fenerbahçe sahasında oynadığı Beşiktaş derbisinde ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. Fenerbahçe önce Max Kruse'nın penaltı golü ardından Ozan Tufan'ın golüyle devreyi önde kapatırken bu sezon ligde bu alanda da en başarı takım oldu.
Fenerbahçe ligin 16.haftasında sahasında Beşiktaş ile oynadığı maçın ilk yarısını 2-1 önde kapattı. Fenerbahçe ilk yarıda Max Kruse'nin penaltı golü ve Ozan Tufan'ın ceza sahası dışından attığı golle ilk yarıyı önde geçerken bu alanda ligin en başarılı takımı oldu.
Fenerbahçe ilk yarılarda en çok gol atan takım
Fenerbahçe böylece bu sezon Süper Lig'de maçların ilk yarılarında yani ilk 45 dakikalık zamanlarda en çok gol atan takım oldu. Fenerbahçe bu sezon maçların ilk yarılarında 17 gol atmayı başardı.