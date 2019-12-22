Fenerbahçe ilk yarıların en golcü takımı

Fenerbahçe ligin 16.haftasında sahasında Beşiktaş ile oynadığı maçın ilk yarısını 2-1 önde kapattı. Fenerbahçe ilk yarıda Max Kruse'nin penaltı golü ve Ozan Tufan'ın ceza sahası dışından attığı golle ilk yarıyı önde geçerken bu alanda ligin en başarılı takımı oldu.

Fenerbahçe ilk yarılarda en çok gol atan takım

Fenerbahçe böylece bu sezon Süper Lig'de maçların ilk yarılarında yani ilk 45 dakikalık zamanlarda en çok gol atan takım oldu. Fenerbahçe bu sezon maçların ilk yarılarında 17 gol atmayı başardı.