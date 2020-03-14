Fenerbahçe ilk yarıda kaleye şut çekemedi

Süper Lig'in 26.haftasında İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe takımı ilk yarıyı şut çekemeden tamamladı. Fenerbahçe böylece 2014/15 sezonundan bu yana ilk kez bir Süper Lig maçının ilk yarısını şut çekemeden tamamladı.

14 Mart 2020, Cumartesi 21:11 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe ilk yarıda kaleye şut çekemedi

Süper Lig'in 26.haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe ilk yarıyı şut çekemeden tamamladı. Konyaspor ise 1-0 önde kapattığı ilk yarıda 5 şut çekerken 2 kez isabet sağladı.

Fenerbahçe böylece 2014/15 sezonundan bu yana ilk kez bir Süper Lig maçının ilk yarısını şut çekemeden tamamladı. 

İşte ilk yarının istatistikleri

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