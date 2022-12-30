Fenerbahçe ilk transferini yaptı! İşte bonservisi

Spor Toto Süper Lig'de Hatayspor galibiyetiyle moral bulan Fenerbahçe 'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ligde şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı lacivertliler, ara transfer dönemi için de çalışmalarını hızlandırdı. Kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda daha da güçlenmek istiyor. Kanarya, geçtiğimiz günlerde gündemine aldığı oyuncunun transferinde mutlu sona ulaştı. İşte oyuncu için ödenecek rakam ve tüm detaylar...









JESUS GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin hocası Jesus'un adı Portekiz Milli Takımı için yazılıyor. Ülke basını, Mourinho'nun görevi kabul etmemesinin ardından en güçlü adayın Jesus olduğunu iddia etti. Ancak Portekiz Federasyonu'nun önceliğinin 78 yaşındaki çalıştırıcı olmadığı öğrenildi.

İÇ TRANSFERDE İKİ İMZA

Fenerbahçe'de kurmaylar dış transfer çalışmalarının yanı sıra iç transfer çalışmalarına da hız verdi. Sarı-lacivertliler, takımda önemli bir rol üstlenen iki yıldızla yeni sözleşme imzalamak için görüşmelere başladı. Atakaş Hatayspor’u farklı mağlup ederek kara bulutları dağıtan Fenerbahçe, iç transfer görüşmelerinde fazla acele etmiyor. Şampiyonluğa odaklanan sarı-lacivertli takımda sözleşmeleri sezon sonu bitecek olan kaptan Altay Bayındır ve Miha Zajc ile görüşmeler başladı. Altay ve Zajc ile yapılan ilk temasın olumlu geçtiği ve görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.

FERDİ'NİN PEŞİNDELER

Tuttosport'ta yer alan habere göre; Serie A devi Milan'ın scout ekibi Fenerbahçe'de başarılı bir grafik çizen Ferdi Kadıoğlu'nu yakın takibe aldı. Scout ekibini listesinde Salzburg forması giyen Nicolas Seiwald ve Maurits Kjaergaard'ın da olduğu kaydedildi. Tuttosport'un haberinde; Milan'ın bu isimler için kısa süre içerisinde harekete geçeceği belirtildi. Fenerbahçe'nin genç yıldızı için 15 milyon euro civarında bir bonservis bedeli belirlediği kaydedildi. Sarı-lacivertlilerin genç yıldızı gösterdiği performansla A Milli Futbol Takımı'na kadar yükseldi.









ORTA SAHADA ARAO KALİTESİ

Dünya Kupası arası sonrası 3 resmi maça çıkan Fenerbahçe’de Willian Arao performansıyla dikkat çekiyor. Miguel Crespo’nun hem formsuz hem de kart cezalısı olduğu bir dönemde orta alanda sorumluluk alan Brezilyalı futbolcu, özellikle Atakaş Hatayspor maçındaki performansıyla etkili oldu. Benzer şekilde sarı-lacivertli takım, Trabzonspor deplasmanında kaybetse de sahanın en iyilerinden biri Arao idi. Tecrübeli futbolcu, son Hatayspor maçında 6 top kesme, 3 top kapma, 4 hava topu mücadelesi kazanma ve yüzde 83 pas isabetiyle oynadı.

SIKINTI ÇÖZÜLDÜ

Fenerbahçe stoper sıkıntısını çözdü. Ancak açıklama için transfer döneminin resmen başlayacağı 12 Ocak bekleniyor. Sarı-lacivertliler, bu sezon Adana Demirspor'da başarılı bir performans gösteren Samet Akaydın için 4 milyon Euro bonservis ödeyecek. Bu ödeme 4 taksit halinde gerçekleşecek. Her yıl 1'er milyon Euro ödenerek 4 yılda bonservis tamamlanacak.

İŞTE KAZANACAĞI RAKAM

3.5 yıllık sözleşme yapılacak 28 yaşındaki stoper, yarım sezon için 8 milyon TL alacak. Gelecek yıl 16 milyon TL ödenecek tecrübeli oyuncu, bir sonraki sezon 18, son senesinde de 20 milyon TL kazanacak. Böylece 3.5 yılda sarı-lacivertli takımdan alacağı garanti para 62 milyon TL'ye ulaşacak. (Sabah)







