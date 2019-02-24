Fenerbahçe, ilk kez bir derbiye küme düşme hattında çıkacak

Fenerbahçe, yarın oynayacağı Beşiktaş derbisi öncesinde Ankaragücü’nün sahasında BB Erzurumspor’u 2-1 mağlup etmesiyle 16. sıraya geriledi.

Sarı-lacivertliler, böylece lig tarihinde ilk kez bir derbi müsabakasına küme düşme hattında çıkacak.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında yarın oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe maçıyla sarı-lacivertliler bir ilki de yaşamış olacak.

Kanarya, Süper Lig tarihinde ilk kez bir derbiye küme düşme hattındayken çıkacak. Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe, bugün oynanan Ankaragücü-BB Erzurumspor maçında başkent ekibinin 2-1 kazanmasının ardından 16. sıraya geriledi.

Ankaragücü, bu galibiyetle puanını 27 yaparak 13. sıraya yükselirken, Fenerbahçe ise 24 puanla 16. sırada düşme hattına girdi.

İHA