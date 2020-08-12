Fenerbahçe ilk hazırlık maçını İstanbulsporla yapacak

Erol Bulut yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe sezonun ilk hazırlık maçını cumartesi günü İstanbulspor ile yapacak.

12 Ağustos 2020, Çarşamba 11:12 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe ilk hazırlık maçını İstanbulsporla yapacak

Fenerbahçe yeni sezonun ilk hazırlık maçını TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor ile yapacak. Erol Bulut yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sarı-lacivertli takım İstanbulspor ile cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

Yeni transferler oynayacak

Fenerbahçe'nin yeni transferleri de İstanbulspor karşısında forma giyecek. Bu arada ülkesinde bulunan Novak ve Miha Zajc bu akşam Türkiye'ye gelecek. iki oyuncu yarından itibaren çalışmalara başlayacak.

Artık çift idman!

Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe tempoyu artırıyor. Sarı-Laciverli takım bugünden itibaren çift idmanlara başlayacak.

Yusuf Dursun

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