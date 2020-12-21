Fenerbahçe'ye 2017-18 sezonunda Monaco'dan 3.5 milyon euroya transfer edilen ve sezon başında Erol Bulut'un gelmesinin ardından kadro dışı bırakılan Faslı futbolcu Nabil Dirar'ın devre arasında Belçika ekiplerinden Club Brugge'e transfer olacağı konuşuluyor.

34 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, sosyal medyada yaptığı paylaşımla olay oldu. Bireysel olarak çalışmalarını sürdüren ve oldukça fit olan Dirar, yaptığı paylaşımda "Hayallerinize inanın. Onlar gerçekleştirilebilir. Kendinize inanırsanız, gerçekleştirebilirsiniz. Amin." ifadelerini kullandı.

Nabil Dirar sarı lacivertlilerde forma giydiği 3 sezonda 89 maçta 8 gol atarken 12 asist yaptı. Faslı futbolcu bu dönemde 14 sarı kart gördü.



