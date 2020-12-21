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Fenerbahçe ile yollarını ayıracak olan Nabil Dirar'dan olay paylaşım!

Fenerbahçe'de sezon başında kadro dışı bırakılan ve devre arasında yolları ayıracak olan Nabil Dirar, sosyal medyada yaptığı paylaşımla olay oldu.

21 Aralık 2020, Pazartesi 12:59 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe ile yollarını ayıracak olan Nabil Dirar'dan olay paylaşım!

Fenerbahçe'ye 2017-18 sezonunda Monaco'dan 3.5 milyon euroya transfer edilen ve sezon başında Erol Bulut'un gelmesinin ardından kadro dışı bırakılan Faslı futbolcu Nabil Dirar'ın devre arasında Belçika ekiplerinden Club Brugge'e transfer olacağı konuşuluyor.

34 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, sosyal medyada yaptığı paylaşımla olay oldu. Bireysel olarak çalışmalarını sürdüren ve oldukça fit olan Dirar, yaptığı paylaşımda "Hayallerinize inanın. Onlar gerçekleştirilebilir. Kendinize inanırsanız, gerçekleştirebilirsiniz. Amin." ifadelerini kullandı.

https://www.instagram.com/p/CJByEPWB_4w/?hl=tr

Nabil Dirar sarı lacivertlilerde forma giydiği 3 sezonda 89 maçta 8 gol atarken 12 asist yaptı. Faslı futbolcu bu dönemde 14 sarı kart gördü. 


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