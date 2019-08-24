Fenerbahçe ile Marsilya arasında Luiz Gustavo pazarlığı

Fenerbahçe, bir süredir rafa kaldırdığı Luiz Gustavo transferi için yeniden harekete geçmişti.

FFP anlaşması nedeniyle maaş bütçesini düşürmeye çalışan Marsilya’nın çağrısı üzerine yönetim Sambacı için yeni bir teklif sundu. Ancak Fransız ekibi, Sarı-Lacivertliler’in 5 milyon Euro’luk teklifini yeterli bulmadı.

İki kulüp arasında akıl oyunları başladı!

Tek talip Fener

Marsilya’nın senelik maliyeti 6 milyon Euro’yu bulan Kevin Strootman ya da Luiz Gustavo’dan birini göndermesi şart. Strootman için talip yok. Gustavo’yla ilgilenen tek takım da Fenerbahçe. Buna rağmen Mavi-Beyazlılar, ‘tok satıcı’ gibi davranıp, Sarı- Lacivertliler’in teklifini 7-8 milyon Euro civarına yükseltmesini bekliyor.

Yönetim rahat

Fenerbahçe de bu transfer konusunda rahat. Marsilya, FFP baskısının yanı sıra istediği transferleri yapamadığı için taraftar baskısıyla da karşı karşıya. Ayrıca Sarı-Lacivertliler’in anlaşmaya vardığı Luiz Gustavo’nun ayrılmak istemesi de yönetimin elini güçlendiriyor.

Fenerbahçe cephesi, Marsilya’nın önünde sonunda geri adım atacağı görüşünde. Yönetim bu nedenle Fransız ekibinin geri çevirmesine rağmen 5 milyon Euro’luk teklifini masada tutuyor.

Orta sahada şu anda ciddi bir sıkıntı olmaması da Kanarya’nın rahat hareket etmesini sağlıyor.