Fenerbahçe ile Konyaspor arasında 41. randevu

Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor , Spor Toto Süper Lig ’de yarın 41. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig’de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 40 maçta karşılaşan Konyaspor, 6 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini toplamda 31 kez mağlup etti, iki takım arasında yalnızca 3 müsabaka berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe’nin toplam 105 golüne, yeşil-beyazlı takım 44 golle yanıt verdi.

Konya’daki maçlar

Fenerbahçe, Süper Lig’de Konyaspor’a 20 kez konuk oldu.

Sarı-lacivertliler, deplasmandaki bu maçlardan 14’ünü kazanırken, 4’ünü kaybetti, 2’sinde de berabere kaldı.

Fenerbahçe, Konya’da 47 gol attı, kalesinde ise 24 gol gördü.

Geçen sezon Konya’da yapılan karşılaşmayı sarı-lacivertli takım 3-0 kazanmıştı.

Farklı skorlar

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul’da 5-0’lık sonuçla aldı.

Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor’a 7 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.

﻿İSTANBUL (AA)