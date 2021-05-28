Fenerbahçe ile Gaziantep arasında Mirallas kapışması

Yeni sezonda eksiksiz bir kadro kurarak Süper Lig'de şampiyonluğu kazanmak isteyen Fenerbahçe'nin listesine son olarak, Gaziantep FK ile sözleşmesi sona eren Kevin Mirallas girdi. Antep adına 31 maçta 7 gol ve 2 asistle oynayan Mirallas'ı transfer etme hamlesi, bir anda geçen sezon Sarı-Lacivertliler'de birlikte görev yapan Emre Belözoğlu ile Erol Bulut'u karşı karşıya getirdi.

İstanbul onun peşinde

Fener'le karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayıran Bulut'in yerine hocalığa Sportif Direktörlük pozisyonundan Belözoğlu geçmişti. Sezon biter bitmez ise Gaziantep'te teknik adamlık koltuğuna Bulut oturmuştu. Bulut, Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir'in de ilgisinin olduğu Belçikalı orta saha oyuncusunu takımda kalması için ikna etmeye çalışıyor.

Okul sorunu çözülürse

Geride bıraktığımız sezonda Antep'te yabancı çocukların da okuyabileceği bir okul olmadığı için kalmaya sıcak bakmayan Mirallas'ın bu sorununu yönetim çözmeye çalışıyor. Hatta yakın bir zamanda şehirde bu tarz bir okulun da açılacağı bilgisine ulaşıldı. Şu an tatilde olan Mirallas'ın ise tercihini hangi yönde kullanacağı şimdiden büyük bir merak konusu.

Mertcan Polat



