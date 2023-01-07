Fenerbahçe ile Galatasaray 396. randevuda

Spor Toto Süper Lig ’in 18. haftasında 114 yıllık rekabette ezeli rakip, ebedi dostlar tekrar sahne alacak. Ülker Stadyumu’nda yarın saat 19.00'da oynanacak karşılaşma ile birlikte Fenerbahçe ile Galatasaray , 396. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 148 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 125 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. İki takım 122 müsabakada ise yenişemedi.





Kanarya’nın 540 golüne, Aslan 490 golle karşılık verdi.

Ligde 131. randevu

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 130 kez rakip oldu. Ligde de galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Kanarya, 52 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, 35 kez 3 puanla ayrılan taraf olurken, 43 maç ise berabere sona erdi. Lig müsabakalarında sarı-lacivertliler 162, sarı-kırmızılılar ise 124 gol atma başarısı gösterdi.

Bu önemli mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.(İHA)



