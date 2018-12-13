Fenerbahçe ile de anılıyordu! Sampaoli imzayı attı

Brezilya ekiplerinden Santos, teknik direktörlük görevine Jorge Sampaoli'yi getirme konusunda prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Resmi imzanın önümüzdeki günlerde atılacağı ifade edililirken, Arjantinli hocanın adı Cocu'nun görevden alınmasının ardından sık sık Fenerbahçe ile anılmıştı.
https://twitter.com/SantosFC/status/1073242246013702144
Son olarak Arjantin Milli Takımı'nda görev alan Sampaoli'nin Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaratınca görevine son verilmişti.
Şili Milli Takımı'nı çalıştırdığı dönemde futbol dünyasının dikkatini çeken Arjantinli teknik direktör, Sevilla'da görev aldıktan sonra Arjantin Milli Takımı'nın başına geçmişti.
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