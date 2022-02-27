Fenerbahçe ile Beşiktaş kadın futbolu maç sonucu: 2-1

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi A Grubu 12. hafta maçında Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, konuk ettiği Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı’nı 2-1 mağlup etti.

Beylerbeyi 75. Yıl Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Dereli, Fethi Pekin, Mustafa Kemal Danabaş, Ruşen Çetin ve Can Gebetaş ile Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi de izledi.

Bu galibiyetle siyah beyazlı ekibe ilk puan kaybını yaşatan Fenerbahçe, puanını 27’ye yükselterek rakibiyle arasındaki farkı da 3’e indirdi.

10. dakikada kaleciyi önde gören Zenatha Coleman, aşırtma bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

39. dakikada Zenatha Coleman ceza alanı içinde savunma oyuncusundan sıyrıldı ancak aldığı darbeyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

40. dakikada topun başına geçen Kennya Cordner topu filelere gönderdi ve fark 2’ye yükseldi: 2-0.

49. dakikada Kennya savunma arkasına hareketlendi. Kennya, Beşiktaş kalecisi Fatma Şahin’in sert müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Fatma Şahin'i kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

65. dakikada sağ kanattan gelişen atakta ceza alanına yapılan ortaya Kennya Cordner kafa vuruşunu yapmak isterken savunmanın müdahalesiyle yere kaldı ve oyuna devam edemedi. Cordner’ın yerine Mariana Jeleca oyuna dahil oldu.

Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı'nın 90. dakikada farkı 1'e indirdiği mücadelede başka gol olmadı ve Fenerbahçe karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçında tribünlerde gerginlik

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan kadın futbol müsabakasında sarı-lacivertli taraftarların bulunduğu tribüne bir grup siyah-beyazlı taraftar, stat dışından meşale ve yabancı madde attı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 12. haftası A Grubu'nda Fenerbahçe konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ikinci yarısında sarı-lacivertli taraftarların bulunduğu tribüne, stat dışındaki bir grup siyah-beyazlı taraftar, meşale ve yabancı madde attı. Tribünlerde yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından Beşiktaşlı taraftarlar, güvenlik güçlerince bulundukları yerden uzaklaştırıldı.