Fenerbahçe ile anılan Wendell Porto'ya transfer oluyor
Alman ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen Brezilyalı savunmacı Wendell, Portekiz'in köklü kulplerinen Porto'ya transfer oluyor. 28 yaşındaki futbolcu bir dönem Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alıyordu.
Adı Fenerbahçe ile anılan Bayer Leverkusen'li Wendell'in yeni adresi belli oluyor.
Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre Brezilyalı defans oyuncusu, Portekiz'in köklü kulplerinen Porto'nun yolunu tutuyor. 28 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolünden geçmek için Portekiz'de bulunduğu öğrenildi. Haberde Wendell'in Şampiyonlar Ligi'nde oynama ihtimali olduğu için Porto'yu tercih ettiği belirtildi. Wendell ile Fenerbahçe'nin yanı sıra İtalyan ekibi Udinese de ilgileniyordu.
İlgili Haberler
30 maçta forma giydi
Gremio'dan transfer olduğu 2014 yılından beri Leverkusen forması giyen Brezilyalı defans oyuncusu Alman ekibiyle geçtiğimiz sezon Bundesliga, UEFA Avrupa Ligi ve Almanya kupası olmak üzere toplam 30 maçta forma giydi.