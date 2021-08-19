Adı Fenerbahçe ile anılan Bayer Leverkusen'li Wendell'in yeni adresi belli oluyor.

Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre Brezilyalı defans oyuncusu, Portekiz'in köklü kulplerinen Porto'nun yolunu tutuyor. 28 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolünden geçmek için Portekiz'de bulunduğu öğrenildi. Haberde Wendell'in Şampiyonlar Ligi'nde oynama ihtimali olduğu için Porto'yu tercih ettiği belirtildi. Wendell ile Fenerbahçe'nin yanı sıra İtalyan ekibi Udinese de ilgileniyordu.





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30 maçta forma giydi

Gremio'dan transfer olduğu 2014 yılından beri Leverkusen forması giyen Brezilyalı defans oyuncusu Alman ekibiyle geçtiğimiz sezon Bundesliga, UEFA Avrupa Ligi ve Almanya kupası olmak üzere toplam 30 maçta forma giydi.