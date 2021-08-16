Geçtiğimiz sezon Süper Lig 'de kiralık olarak Atakaş Hatayspor forması giyen Kamerunlu stoper Jean-Claude Billong Fransa yolcusu.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın paylaştığı habere göre, 27 yaşındaki futbolcu Fransa Ligue 1'in yeni takımlarından Clermont'a transfer oluyor. Billong'un yakın zamanda yeni takımıyla 2023'e kadar geçerli olan sözleşmeye imza atacağı iddia edildi.









Fenerbahçe 'nin de gündemindeydi

Kamerunlu defans oyuncusunun adı transferin ilk günlerinde Fenerbahçe'yle de anılmıştı. Jean-Claude Billong, geçtiğimiz sezon Hatayspor formasıyla Süper Lig'de 26 maçta yer almıştı.