16 yıl formasını giydiği İspanyol devi Real Madrid'e bugün düzenlenen törenle veda eden Brezilyalı sol bek geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Marca'da yer alan habere göre törende basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Marcelo, henüz emekli olmayı düşünmediğini belirterek, "Antrenörlerle konuştum ve onlara daha fazla oynamak istediğimi söyledim. Daha fazla oynayabileceğimi hissettim ama her birinin kendi felsefesi ve kararları var. Bu sezon bir şey daha anladım ve o da başrolün sahada değil herkesin üzerinde olduğu. Zidane ve Ancelotti dönemlerinde başka şekillerde de yardımcı olabileceğini anladım." dedi.

Türkiye sorusu

Türkiye'ye transfer olup olmayacağına yönelik soruya ise Brezilyalı sol bek gülerek şu cevabı verdi: "Geleceğim ile ilgili bir karar verdiğimde Instagram'da açıklarım"

Roberto Carlos sözleri

Real Madrid'in kendisinden önceki sol beki Roberto Carlos hakkında görüşlerini de belirten Marcelo, "Karşılaştırma yapmak çok zor, çünkü böyle büyük bir kulübe geldiğinizde her zaman harika oyuncular olur. Gazeteciler Roberto Carlos'un yerine geçecek oyuncunun geleceğini söylediler ama ben Marcelo olmak istedim. Benim için başka bir benzeri olmadı. Roberto. tarihin en iyisi. Benim adım Marcelo ve hikayemi yazıyorum" ifadelerini kullandı.

İspanyol ekibi ile yeni sözleşme imzalamayan Marcelo için bugün kulübün antrenman tesislerinde veda töreni düzenlendi. Başkan Florentino Perez’in de katıldığı törende Marcelo’nun 2007’den bu yana Real Madrid formasıyla kazandığı kupalar sergilenirken, Brezilyalı yıldız zaman zaman gözyaşlarına hakimk olamadı.



