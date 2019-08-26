Süper Lig’e 2’de 2 yaparak çok iyi başlayan Fenerbahçe, transferde de yeniden gaza bastı. Stoper ve orta saha takviyesini ‘olmazsa olmaz’ olarak gören Sarı-Lacivertliler, önceliği savunmaya verdi.

Marsilya ile olan sözleşmesini fesheden Adil Rami ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı. Bunun üzerine 33 yaşındaki savunma oyuncusu ve menaceri Ruben Javier Coso Ruiz, İstanbul’a davet edildi.

‘Sağlık kontrolü’ vurgusu

İkili, görüşmelere son noktayı koymak için dün İstanbul’a geldi. Fenerbahçe Kulübü’nün konuyla ilgili yaptığı açıklamada ‘sağlık kontrolü’ vurgusu dikkat çekti. Buna göre, bugün Adil Rami ilk olarak detaylı bir sağlık kontrolünden geçirilecek. Bunun nedeni, deneyimli futbolcunun geçtiğimiz sezon 4 ayrı sakatlık yaşaması.

1+1 yıllık imza

Eğer kontrollerde herhangi bir soruna rastlanmazsa, taraflar son kez masaya oturacak. Fenerbahçe’nin Rami ile 1+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Fransız futbolcunun Sarı- Lacivertliler’e senelik maliyetinin imza parasıyla birlikte 3 milyon Euro olacağı iddia edildi.

Son dönemde vukuatı çok

Adil Rami için geçen sezon çok çalkantılı geçti. Fransız futbolcunun 51 yaşındaki ABD’li aktris Pamela Anderson ile 2 yıldan fazla süren birlikteliği, Anderson’a şiddet uyguladığı ve aldattığı gerekçesiyle sona erdi. Rami, bu iddiaları reddetti.

Tecrübeli oyuncu, sakatlıkları ve özel hayatındaki çalkantılar nedeniyle sadece 16 lig maçında, 1414 dakika süre aldı.

33 yaşındaki stoper, son olarak sakatlığı nedeniyle Marsilya’da idmana çıkmayıp TV şovunda çamur güreşine katılınca sözleşmesi feshedildi.

Adil Rami: Sabırsızım

Adil Rami, İstanbul’a kız kardeşiyle birlikte geldi. 33 yaşındaki stoperi, Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli karşıladı. Comolli, vatandaşı olan Rami’nin boynuna sarılarak samimi bir şekilde ‘Hoş geldin’ dedi.

Fransız savunmacı, havalimanında ilk demecini verdi. Rami, transferin gerçekleşmesi için sabırsız olduğunu dile getirerek, “Fenerbahçe’yi çok uzun zamandan beri biliyorum. Çünkü onlara karşı daha önce oynamıştım. Taraftarlar ve stadyum çok ateşliydi. Fenerbahçe için savaşmaya hazırım. İnşallah en kısa sürede transfer tamamlanır” ifadelerini kullandı.

Adil Rami, tişörtüyle mesaj verdi: Eziklere, kendini yere atanlara, ırkçılara zamanım yok. Futbol tutkudur.







