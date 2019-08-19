Fenerbahçe, iki sol bekle de anlaşma sağladı: Laxalt & Durmisi

Sol bek transferi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, İtalyan basının iddiasına göre Milan'ın Uruguaylı oyuncusu Diego Laxalt ve Lazio'nun Danimarkalı oyuncusu Rıza Durmisi'yi kadrosuna katmak adına önemli aşama kaydetti.

Milan'ın yeni teknik patronu Giampaolo’nun kadroda düşünmediği Uruguaylı sol bek Laxalt, Sarı-Lacivertliler ile anlaşmaya vardı. İtalyan medyasındaki haberlere göre Laxalt’ın menaceri Ariel Krasouski, yarın Milan’lı yetkililer ile görüşme gerçekleştirecek. Krasouski, Fenerbahçe ile anlaştıklarını bildirip, oyuncusunun kiralanmasına onay verilmesini isteyecek.

26 yaşındaki futbolcuya İtalya’dan da talipler var. Ancak Milan’ın oyuncuyu yurt dışına göndermeye daha sıcak baktığı kaydedildi.

İtalyan medyasının bir diğer iddiası da Danimarkalı futbolcunun kiralanması konusunda tüm tarafların el sıkıştığı yönünde. Fenerbahçe ile Lazio, satın alma opsiyonunun ‘zorunlu’ olmaması konusunda anlaşmaya vardı. Satın alma opsiyonu 4 milyon Euro olacak. Rıza Durmisi de Sarı-Lacivertliler’e ‘evet’ dedi.

İtalyan basınına göre bu transfer her an açıklanabilir. Ancak Kanarya, Laxalt ile Durmisi’yi birlikte transfer etmeyi düşünmüyor.

Kolarov’dan umut tamamen kesilirse, Ersun Yanal iki oyuncu arasından biri seçecek.