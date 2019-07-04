Fenerbahçe idmanında Max Kruse fırtınası

Sabah saatlerinde salonda çalışan sarı lacivertli ekip, günün ikinci çalışmasını yarım saati basına açık olarak gerçekleştirdi. Saat 18.30'da teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çalışan Fenerbahçeli futbolcular, ısınma ve koşu ile idmana başladı. Pas çalışmaları ile devam eden antrenman 4 gruba ayrılan futbolcuların çift kale maçı ile son buldu.

Fenerbahçe'de takıma yeni katılan Max Kruse, Allahyar ve Murat Sağlam takımın çalışmalarında yer aldı.

MAX KRUSE GÖZ DOLDURDU

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Max Kruse, idmandaki performansı ile göz doldurdu. Topuk Yaylası'na dün gelen ve ayağının tozuyla idmana katılan Max Kruse, bugünkü çalışmalarda da takımda yer aldı. 31 yaşındaki futbolcu, takıma hemen uyumu ve performansı ile teknik heyetin beğenisini topladı.

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