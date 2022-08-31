Fenerbahçe için Troost-Ekong iddiası! Teklif reddedildi

Kim Min-Jae'nin Napoli'ye transferi sonrası, Luan Peres ve Gustavo Henrique hamleleri ile savunmasına takviye yapan ancak bir stoperi daha renklerine bağlamayı hedefleyen Fenerbahçe 'nin bir dönem Bursaspor forması da giyen Watford'un tecrübeli futbolcusu William Troost-Ekong için girişimlerde bulunduğu ileri sürüldü.

Daily Post Nigeria'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Şubat ayında Afrika Uluslar Kupası'ndan döndükten sonra Watford'daki yerini kaybeden William Troost-Ekong için ilk teklifini iletti. Ancak İngiliz ekibi, Sarı-Lacivertliler'den gelen teklifi reddetti.

Bologna yolunda

Fenerbahçe'nin teklifinin geri çevrilmesinin ardından bu sezon Serie A'da kalesini gole kapatmakta zorlanan ve savunma hattına takviye yapmayı planlayan Bologna'nın ise 28 yaşındaki Nijeryalı stoperi kadrosuna katmak için devrede olduğu ileri sürüldü.

Trabzonspor ve Galatasaray ...

Fenerbahçe'nin haricinde geçtiğimiz haftalarda Trabzonspor'un Nijeryalı stoper William Troost-Ekong'la görüştüğü haberleri gündeme gelirken, 28 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'ın da gündeminde yer aldığı ileri sürülmüşü.

Bursaspor forması giydi

2020 yılında Udinese'den Watford'a transfer olan William Troost-Ekong 2017-2018 yılları arasında ülkemizden Bursaspor'un da forması giymişti. Takımıyla 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli stoper, Nijerya Milli Takım formasını 62 kez terletirken geçtiğimiz sezon ise Watford formasıyla 18 maçta görev yapmıştı.



