Fenerbahçe için transferde sürpriz iddialar!

Jorge Jesus yönetiminde hem Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde fırtınalar estiren Fenerbahçe , devre arasında kadrosuna takviye yapmak için çalışmalarına başladı. Dünya Kupası arasında da çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus'un isteği üzerine transferde harekete geçti.









FENERBAHÇE 3-1 KAZANDI!

Fenerbahçe, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Kulüpler Birliği Vakfı tarafından organize edilen dostluk turnuvasının ilk maçında Ligi LaLiga ekiplerinden Rayo Vallecano ile karşılaştı. İlk yarıyı 1-0 geride tamamlayan Fenerbahçe, ikinci yarıda bulduğu gollerle maçtan 3-1 galip ayrıldı. Sarı-Lacivertli takımın gollerini 71. dakikada Osayi-Samuel (P), 76. dakikada King ve 83. dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydetti. İspanyol ekibinin tek golünü ise 22. dakikada Trejo kaydetti.









ARDA GÜLER'DEN KÖTÜ HABER!

Sarı-Lacivertliler, genç yıldızın sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı. Arda Güler’in Milli Takım ’dan döndükten sonra ağrı şikayetlerinin devam etmesi nedeniyle MR’ının çekildiği belirtildi. Açıklamada, “MR görüntülemesinde, Arda Güler’in dizinde travma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavi programı belirlenerek rehabilitasyon süreci başlamıştır” ifadeleri kullanıldı. 17 yaşındaki futbolcunun ne kadar süre sahalardan uzak kalacağıyla ilgili bir bilgi verilmedi. Ancak Arda’nın iyileşme sürecinin 3 haftayı bulacağı öğrenildi.

VALENCIA'NIN MACERASI BİTTİ

Dünya Kupası’nda Fenerbahçe’yi temsil eden iki isimden biri olan Ekvadorlu yıldız, attığı 3 golle turnuvaya damgasını vurmuştu. Ancak tecrübeli oyuncunun başarılı performansı ülkesi için yeterli olmadı. Ekvador, Katar’ı yenip Hollanda ile berabere kaldıktan sonra Senegal’e kaybederek turnuvaya havlu attı. Valencia’nın kısa süre içerisinde Türkiye’ye dönmesi, ardından Jesus’un vereceği özel izinle tatile çıkması bekleniyor. 33 yaşındaki futbolcuyla yeni sözleşme görüşmelerinin de yakın zamanda başlayacağı öğrenildi.

SAĞ BEKE SÜRPRİZ ADAY

Sarı-Lacivertliler’de bu sezon sağ bekte Ferdi Kadıoğlu ve Bright Osayi-Samuel görev yaptı. Her iki oyuncu da başarılı bir performans sergiledi. Buna rağmen İtalya’dan gelen haberlere göre bu bölgeye bir takviye yapılabilir.

Corriere dello Sport, Roma’da Jose Mourinho’nun kadro dışı bıraktığı Rick Karsdorp için Sarı-Lacivertliler’in devreye girdiğini yazdı. Haberde, Roma Sportif Direktörü Tiago Pinto’nun 27 yaşındaki oyuncu için kulüp aradığı, Hollanda ve Fransa’dan bazı takımlarla temas kurulduğu belirtildi. Fenerbahçe’nin, Hollandalı futbolcu için harekete geçen son kulüp olduğu belirtildi. Karsdorp’un transfer edilmesi halinde Jesus, Ferdi’yi daha çok sol bek pozisyonunda kullanabilir.

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KÖLN'LÜ YILDIZ TAKİP ALTINDA

Fenerbahçe, ocak ayında önceliği stoper takviyesine verdi. Birçok ismin durumunu soruşturan Sarı-Lacivertliler için Alman basınından Timo Hübers iddiası geldi. Kicker’da yer alan haberde, Kanarya’nın 26 yaşındaki savunmacıyı bir süredir yakından takip ettiği belirtildi. Köln’de forma giyen l.90’lık stoperin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Hübers, şu ana kadar kontratını yenilemeye yanaşmadı. Fenerbahçe, 1 Ocak’tan itibaren yeni sezon için Alman savunmacıyla anlaşma imzalayabilir.

Sarı-Lacivertliler, oyuncuyla el sıkışması halinde, işi ara transfer döneminde bitirmek için Köln ile pazarlık masasına oturmayı planlıyor. Alman ekibi, Hübers’i bonservissiz kaybetmemek için düşük bir bedele ‘evet’ diyebilir.





RODA'LI ALİ BARAK DA LİSTEDE

Sarı-Lacivertliler, Bucaspor 1928’in sol beki Enes Alıç’tan sonra bir genç oyuncuyu daha takibe aldı. Fenerbahçe, Hollanda’nın Roda takımında forma giyen Ali Barak’ın peşine düştü. 19 yaşındaki sol bek, sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmak için Sarı-Siyahlılar ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı. Fenerbahçe’nin, Almanya doğumlu olmasına rağmen Türkiye U21 Milli Takımı’nın formasını giyen Ali’nin menacerlik şirketiyle temasa geçtiği kaydedildi.







