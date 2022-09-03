Fenerbahçe için transferde Eden Hazard iddiası

Forvet hattını Chelsea'den transfer ettiği Michy Batshuayi ile güçlendiren Fenerbahçe 'de Belçikalı bir isim daha gündeme geldi.

El Nacional'de yer alan habere göre taraftarlarını büyük bir transferle heyecanlandırmak isteyen Fenerbahçe, Real Madrid'deki durumu belirsiz olan Eden Hazard ile ilgileniyor.

Ayın 8'ine kadar süre var

Hem Avrupa Ligi'nde hem de Süper Lig 'de Fenerbahçe'nin başarılı olmak için güçlü bir kadro kurmak istediğinin altı çizilirken, Sarı-Lacivertliler'in Avrupa'nın büyük liglerinde transfer döneminin kapanması ancak Süper Lig'de 8'ine kadar devam ettiği ve bu nedenle Hazard için büyük bir rakip ile karşılaşmayacağı belirtildi.

Problem maaşı

Ancak transferin önündeki en büyük engel Hazard'ın yüksek maaşı. Eğer Belçikalı yıldız maaşını düşürmeyi ve Fenerbahçe de maaşının büyük bir kısmını ödemeyi kabul ederse bir hamle gerçekleşebilir.

Ancelotti'nin sözleri

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti son dönemlerde yaptığı açıklamalarında, Belçikalı yıldızın beklentilerin altında kalmasına karşı yine de futbolcusnun arkasında durmuş ve daha fazla süre vermeyi vaat etmişti. Ancak Eden Hazard bu sezon yalnızca 39 dakika sahada forma şansı bulabildi.

Yerini kaptırdı

3 yıldır Real Madrid'in formasını giyen Hazard, Vinicius ve Rodrygo'nun yükselen formları sonrası kadrodaki yerini de kaptırmıştı.

115 milyon Euro ödendi

2019 yılında Chelsea'den 115 milyon Euro'luk dev bir bonservis bedeli ile transfer edilen Hazard, Eflatuın-Beyazlılarda beklentilerin altında kalmış ve sık sık sakatlık problemleri ile de boğuşmuştu.

31 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon 23 maçta forma giyerken 1 gol ve 2 asist kaydetti.

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